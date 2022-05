Die Länder hatten ein Aus für das Kopftuchverbot gefordert. Auch für die Volksschulen war es schon aufgehoben worden. Foto: GRZEGORZ MICHALOWSKI

Wien – Das Kopftuchverbot im Kindergarten dürfte fallen, wie am Donnerstagnachmittag bekannt wurde. Für die Volksschulen war die von der ÖVP-FPÖ-Regierung eingeführte Regelung ja bereits vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehoben worden. Die Länder hatten deshalb auf eine Streichung auch im Kindergartenbereich gepocht – vor allem, da in keinem Land bisher der Fall eines kopftuchtragenden Mädchens im Kindergarten bekannt wurde.

Schon bei der Einführung des Kopftuchverbots 2019 hatten sich die Länder dagegen gewehrt, die Themen Kinderbetreuung und Kopftuchverbot miteinander zu verbinden, und die Verfassungskonformität der Regelung infrage gestellt. Vehement Druck für die Regelung machte allerdings der damalige Generalsekretär der Volkspartei und heutige Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Mittlerweile haben mit Salzburg und Tirol zwei Länder die Regelung bereits wieder aus den entsprechenden Landesgesetzen gestrichen.

15a-Vereinbarung läuft im August aus

Ende August läuft die aktuelle 15a-Vereinbarung aus, über die der Bund den Ländern Geld für die Kindergärten zur Verfügung stellt. Die Verhandlungen zur neuen Regelung sind laut Verhandlungskreisen bereits in der Zielgeraden. Sollte es eine Einigung geben, könnte diese am Freitag bei der Landeshauptleutekonferenz in Vorarlberg präsentiert werden. Offen ist die Frage, ob in der Bund-Länder-Vereinbarung weiterhin das Kopftuchverbot enthalten sein wird.

Für die Landeshauptleute ein No-Go: Sie wollen diesen Punkt unbedingt noch herausverhandeln. "Man kann auch im Zieleinlauf noch stolpern", hieß es gegenüber der APA. Nachdem die aktuelle Vereinbarung mit Ende des Sommers ausläuft, gebe es allerdings Zeitdruck, den Sack zuzumachen.

Kindergartenmilliarde auf fünf Jahre

Die Regierung hatte für die kommende 15a-Vereinbarung, über die die Länder Geld für das Pflichtkindergartenjahr, den Ausbau des Angebots und die Sprachförderung erhalten, eine substanzielle Erhöhung der Mittel angekündigt. Geworden ist es laut Verhandlungskreisen und einem Entwurf eine "Kindergartenmilliarde" für die kommenden fünf Jahre, also 200 Millionen Euro pro Jahr. Im Jahr 2018/2019 waren es 125 Millionen, in den vergangenen Jahren lagen die Mittel bei 142,5 Millionen für alle neun Bundesländer zusammen. Diese sollen also nun um 57,5 Millionen Euro jährlich erhöht werden.

Die Laufzeit des Vertrags wird von bisher drei auf fünf Jahre verlängert. Eine solche "Kindergartenmilliarde" war von SPÖ und Sozialpartnern zuletzt angesichts des Personalmangels in den Kindergärten und zur qualitativen Verbesserung des Angebots vehement eingefordert worden – allerdings pro Jahr.

Flexible Anteil erhöht

Im Rahmen der neuen Vereinbarung sollen die Länder die zur Verfügung gestellten Mittel außerdem flexibler als bisher einsetzen können. Von den jährlich 200 Millionen sind demnach 80 Millionen Euro für die Besuchspflicht reserviert (bisher 70 Millionen pro Jahr). Bei den übrigen Mitteln ist weiterhin eine Kofinanzierung von Bund und Ländern vorgeschrieben. Hier soll rund die Hälfte für den Ausbau des Angebots (vor allem für die Null- bis Dreijährigen) und rund ein Fünftel für die sprachliche Frühförderung fixiert sein. Die übrigen 30 Prozent sollen flexibel für diese beiden Bereiche eingesetzt werden können, bisher lag der flexible Anteil bei zehn Prozent.

Der Bund hat außerdem angekündigt, im neuen Vertrag verbindlichere einheitliche Qualitätskriterien (etwa Gruppengröße, Betreuungsschlüssel) durchzusetzen. Vor allem die Grünen machen in diese Richtung Druck. Allerdings seien Qualitätskriterien nur vage formuliert worden, wie Ländervertreter beklagen. Sinnbild dafür sei, dass die abschließende Verhandlungsrunde nicht mit Bildungs- oder Familienressort stattgefunden hätte, sondern zwischen Finanzlandesreferenten und Finanzministerium. Sehr strenge Qualitätskriterien würden von einem Teil der Länder freilich wegen der extrem unterschiedlichen Ausgangslage ohnehin abgelehnt. (APA, red, 19.5.2022)