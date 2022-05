Eine Regierungsumbildung folgt der anderen. Doch obwohl die vergangenen Jahre ein stetiges Auf und Ab in der österreichischen Innenpolitik waren und Ministerinnen und Minister kamen und gingen, änderte das nicht viel an der Stellung der ÖVP in der Regierung. Die erst kürzlichen Rücktritte zweier Ministerinnen sorgten aber erneut für Unruhe und veranlassten nun auch die SPÖ, laut über Neuwahlen nachzudenken. Genauer: Ein Antrag soll bereits im nächsten Plenum eingebracht werden. Diese Entscheidung habe man "nicht leichtfertig" getroffen, erklärte Vizeklubchef Jörg Leichtfried am vergangenen Dienstag in einer Pressekonferenz: "Aber irgendwann ist es so weit zu sagen, es geht nicht mehr weiter, sie bringen es nicht zusammen." Ähnlich sieht das die FPÖ, deren Neuwahlantrag schon länger vorliegt. Die Neos haben noch nicht festgelegt, wie sie mit dem Antrag umgehen. Wie aber würden Sie als Wählerin oder Wähler entscheiden, wären bald Wahlen?

Würden Sie Neuwahlen befürworten?

Was spricht dafür, was dagegen? Können Sie den Unmut von FPÖ und SPÖ nachvollziehen? Oder sind Sie mit der Arbeit der Regierung zufrieden? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 24.5.2022)