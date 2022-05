Schritt erflogt nach dem Bericht über den Todesfall eines Kleinkindes in Großbritannien

Es herrscht Erstickungsgefahr, deshalb ruft die Ages das Spielzeug zur Zahnungshilfe zurück. Foto: RAPEX

Wien – Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) warnt im Auftrag des Gesundheitsministeriums vor dem Produkt "Mushroom Teether Toys for Newborn Babies, Toddlers, Infants, Relieve Sore Gum – BPA-Free Chew Toy".

Bei dem Zahnungshilfe-Kauspielzeug bestehe Erstickungsgefahr, die Warnung erfolge "in Zusammenhang mit einem Todesfall eines Kleinkindes", hieß es in einer Aussendung. Der Unglücksfall hatte sich in Großbritannien ereignet, erfuhr die APA.

Das Produkt wird unter anderem online über Amazon, eBay, Joom und Wish unter den folgenden Produktidentifikationsnummern verkauft:

B09H2RH1QT

B09JWL234H

B09H2SBX

Die Ages rief dazu auf, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls bei Babys und Kleinkindern zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen beziehungsweise in der Verkaufsstelle zu reklamieren. (APA, 19.5.2022)