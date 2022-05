Ein Abend von und mit Wolfgang Tillmans wartet in Wien, in Tirol gibt es Essen, Performances, Workshop, Graffiti und mehr

Antonia XM ist für ihre hart ballernden Techno-Sets mit Hardcore Effekt bekannt. Beim Hyperreality wird sie neben weiteren aufstrebenden Artists das erste Mal live spielen. Dazu kommen Visuals von Klimentina. Foto: rreimundoo

Freitag, 20.5.

Im Zukunftshof, dem alten Bauernhof im 10. Bezirk in Wien, warten Workshops, elektronisch-experimentelle Musik, Liveperformances, DJ-Sets und eine fette Party. Und das nicht nur am Freitag, denn das Hyperreality gibt es auch am Samstag, outdoor wie indoor.

Ein Hybrid aus Kunst, Musik und Diskurs ist auch eine durch die Pandemie verschobene Veranstaltung in den Hofstallungen im Mumok. Dort feiert es sich bekanntlich gut. Der Abend von und mit Wolfgang Tillmans, Thomas Brinkmann, der über 60 Schallplatten und CDs mit experimenteller und elektronischer Musik veröffentlicht hat, und Dmitra & Soraya von der Partyveran staltungsreihe Kontinuum in Berlin verketten Club und Museum bei freiem Eintritt ab 18 Uhr. Das Celeste im fünften Bezirk feiert die Eröffnung seines Gartens – mit einer neuen Anlage, ausgestattet mit 13 Speakern. Das kann sich hören lassen mit dem Sound von Rita Arsenal – ab 23 Uhr geht’s im Club weiter.

Drinnen im Club geht es auch bei den Stadtbahnbögen im Rhiz ab. Bei "Tropical Thunder" holt man sich ein bisschen Karibik ins Gemüt. Italo-Disco, Afrobeat House und alles, das den "Sound der Inseln" aufkommen lässt, erwarten uns hier. Afrobeat, Urban Sounds und Hip-Hop spielt es auch im Dachsbau in Innsbruck, geliefert von Ease.FM.

Mit guter Musik im Barambiente wird auch DJ Void mit seinen Platten im

Café Europa zum Extended-Set anrollen.

Samstag, 21.5.

"Zug drüber, Vielfalt drunter" ist das Motto in Innsbruck. Die dort sehr angesehenen Bogenlokale veranstalten ein gemeinsames Open Air. Pmk, Arche Ahoi, Tante Emma und weitere versorgen das Publikum am 15 Uhr mit fettem Hip-Hop- und Elektronik-Line-up, Essen, Performances, Workshop, Graffiti und mehr.

Danach wird in den Clubs weitergefeiert. Ein "Nebenbeben" folgt in Graz, im Parkhouse wird zur "Fünf-Uhr-Tee"-Zeit mit Tech-House bei Schönwetter gefeiert. Zurück zum Anfang, wo die "Merkwürdig"-Reihe gestartet ist: Beim Porto Polo auf der Donauinsel wird zum Vernetzen und freier Entfaltung ab 14 Uhr eingeladen. Fly high, little butterfly … (Nadine Cobbina, 20.5.2022)