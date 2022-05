Die psychisch traumatisierte Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara) dringt tief in die Geheimnisse eines Familienclans ein – "Verblendung", 22 Uhr auf ZDF neo. Foto: Sony Pictures/Baldur Bragason

19.40 REPORTAGE

Re: Brexit ja, Zukunft nein – Der Frust der britischen Fischer 70 Prozent der Menschen im armen Nordosten Englands haben für den EU-Austritt gestimmt. Doch statt mehr Kontrolle über ihr Land haben sie weniger Geld. Ein Jahr nach dem Brexit fühlen sie sich von Premierminister Boris Johnson ausgenutzt. Bis 20.15, Arte

20.15 HA, HA, HA

Kabarettgipfel: Weh dem, der lügt! Mit von der Partie sind Thomas Stipsits, Andreas Vitásek, Alex Kristan, Gery Seidl und die bayerische Kabarettistin Christine Eixenberger. Bis 21.25, ORF 1

20.15 STERNENKRIEG

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (A New Hope, USA 1977, George Lucas) Der erste Film aus George Lucas’ Filmreihe, geht man nach dem Produktionsjahr: Luke Skywalker muss Prinzessin Leia aus Darth Vaders Fängen befreien – es geht um Frieden und Freiheit in der gesamten Galaxie. Epochale Sci-Fi-Saga. Bis 22.55, ProSieben

20.55 DOKUMENTATION

Spanische Grippe – Das Geheimnis des Killer-Virus Die sogenannte Spanische Grippe fordert zwischen 1918 und 1920 weltweit bis zu 50 Millionen Todesopfer. Die Dokumentation erzählt von den Schicksalen, die sich hinter einer der schlimmsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte verbergen. Bis 21.40, ZDF neo

22.00 FAMILIENGEHEIMNIS

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S/N 2011, David Fincher) Der Industrielle Vanger (Christopher Plummer) heuert den Journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) an, um den Verbleib seiner verschwundenen Nichte zu klären. Ihm zur Seite steht Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara). David Finchers fantastisches US-Remake des Stieg-Larsson-Bestsellers. Bis 0.30, ZDF neo

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Klima – Krisen – Kriege. Kollaps in der Bronzezeit Vor rund 3000 Jahren finden mehrere Zivilisationen ein jähes Ende. Die Doku zeigt, wie der Klimawandel damals zum Beispiel den Verlauf des Trojanischen Krieges beeinflusste oder die Hochblüte des Alten Ägypten beendete. Um 23.20 folgt Der Untergang Roms. Bis 0.05, ORF 2

22.50 DOKUMENTATION

Damon Albarn, eine britische Geschichte Seit rund 30 Jahren ist Damon Albarn fester Bestandteil der Popmusikszene. In den 90er-Jahren avancierte der Brite als Frontmann der Britpop-Band Blur zum Star, 1998 gründete er das Cartoon-Pop-Projekt Gorillaz, einige Jahre später folgte die Gründung der All-Star-Truppe The Good, The Bad & The Queen. Inzwischen ist Albarn auch als Solokünstler erfolgreich. Bis 23.45, Arte

23.30 ROADMOVIE

Thelma & Louise (USA 1991, Ridley Scott) Regisseur Ridley Scott (Alien, Blade Runner) erzählt die Geschichte von Thelma (Geena Davis) und Louise (Susan Sarandon), die aus ihrem Hausfrauenalltag ausbrechen, als sympathisches Sammelsurium an skurrilen, melancholischen Momenten einer Frauenfreundschaft. Bis 1.35, BR