In dieser Galerie: 2 Bilder Das Gesamtprojekt in einer Visualisierung. Der linke Turm enthält Eigentumswohnungen, der höhere rechte Turm (Wohnen und Gewerbe) ist in Bau, er wurde nun ebenso wie ... Visualisierung: K18 ... das siebenstöckige künftige Amtsgebäude der Donaustadt (hier auf einem Bild vom Februar) an einen Investor verkauft. Foto: Putschögl

Es soll zwar erst im Jahr 2025 komplett fertig werden, doch wesentliche Bauteile des Signa- und ARE-Projekts Vienna TwentyTwo in Wien-Kagran (22. Bezirk) haben bereits Abnehmer in Form von Investoren gefunden. Schon kurz vor dem Jahreswechsel fand der Verkauf von drei Bauteilen mit insgesamt fast 50.000 m² Nutzfläche an einen Investor statt, das gaben Signa und ARE nun bekannt.

Aufgrund einer Verschwiegenheitsvereinbarung wird der Name des Investors nicht genannt. Zu den drei Bauteilen gehört aber jedenfalls auch das neue Amtsgebäude für die Donaustadt, das gerade in Fertigstellung ist (Bauphase I) und bald bezogen wird. Außerdem war der seit kurzem in Bau befindliche 155-Meter-Turm im Nordteil des Areals Teil dieses Portfolios, ebenso wie ein weiteres Bürogebäude der Bauphase II.

Von der Bauphase I wurde kürzlich zudem das ebenfalls in der finalen Bauphase befindliche Bassena Hotel an die Raiffeisen Immobilien KAG veräußert, die hier als Globalinvestor für einen institutionellen Fonds der Valida Pensionskasse und der Valida Vorsorgekasse agierte. Das Hotel wird von der Verkehrsbüro Group auf 20 Jahre gepachtet. Das Closing des Deals steht laut Aussendung aber noch aus. Die Kaufpreise wurden nicht genannt. (red, 20.5.2022)