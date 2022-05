Die Finanzminister und Notenbanker der G7-Staaten treffen einander im deutschen Königswinter. Foto: IMAGO / Leon Kuegeler

Königswinter – Die G7 haben sich für eine schnelle und umfassende Regulation von Kryptowährungen ausgesprochen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf den Entwurf eines Kommuniqués. Die Ankündigung der G7 erfolgte eine Woche nachdem Turbulenzen um den Stablecoin Terra zu einem Kursverfall am Kryptomarkt geführt hatten. Angesichts der Ereignisse drängen die G7 den internationalen Finanzstabilitätsrat dazu, einheitliche und umfassende Regulierungen zu entwickeln und zu implementieren, schreiben die Finanzminister und Notenbanker der G7-Staaten. Sie treffen sich aktuell in Königswinter bei Bonn.

Seit dem Allzeithoch des Bitcoin im vergangenen Herbst zeigen die Charts der Kryptowährungen nach unten. Der Bitcoin ist zuletzt sieben Wochen in Folge gefallen. Vergangene Woche konnte der Stablecoin Terra seine Bindung an den Dollar nicht mehr aufrechterhalten und sank weit ab, was einen Kurssturz bei anderen Assets nach sich zog. (Reuters, miwi, 19.5.2022)