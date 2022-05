Seit Wochen gehen Polizei und Militär in Sri Lanka mit voller Härte gegen Demonstrierende vor. Foto: APA/AFP/ISHARA S. KODIKARA

Colombo – Die Polizei auf Sri Lanka hat Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt, um Demonstrantinnen und Demonstranten davon abzuhalten zur Residenz des Präsidenten in der Hauptstadt zu gelangen. Rund 750 Meter vor dem Sicherheitstor der Residenz hätten sie die mehr als 1.000 Studierenden gestoppt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

In dem Inselstaat mit etwa 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner herrscht die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es mangelt an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Die Proteste dauern an. Die Demonstrierenden fordern den Rücktritt des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. Sein Bruder Mahinda Rajapaksa war inmitten gewaltsamer Proteste kürzlich als Premier zurückgetreten.

Erster Auftritt des Präsidenten seit März

Der Präsident hatte am Donnerstag seinen ersten öffentlichen Auftritt seit Ende März, wie ein Sprecher mitteilte. Es war eine Veranstaltung zum Ende des 26-jährigen Bürgerkriegs vor 13 Jahren. Damals kämpften Rebellen der tamilischen Minderheit in dem mehrheitlich singhalesisch buddhistischen Land für eine unabhängige Heimat. Der Krieg wurde durch das Militär beendet. Mehr als 100.000 Menschen starben.

Der heutige Präsident und der Ex-Premier werden für den brutalen Militäreinsatz gegen die Aufständischen verantwortlich gemacht. Die Brüder wurden von der singhalesisch-buddhistischen Mehrheit als Kriegshelden gefeiert. (APA, 19.5.2022)