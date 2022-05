Pioli klatscht mit Zlatan ab. So soll es auch nach der letzten Runde sein. Dann vielleicht etwas euphorischer. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Mailand -AC Milan ist nur noch einen Schritt vom ersten Meistertitel in Italien seit elf Jahren entfernt. Am Sonntag (18.00 Uhr) würde ein Remis bei Sassuolo zum 18. Scudetto reichen – Stadtrivale Inter Mailand hätte dann das Nachsehen. Die "Nerazzurri" benötigen in der letzten Runde einen Heimsieg gegen Sampdoria und können nur auf einen Ausrutscher von Milan hoffen. Mit einer Zwei-Punkte-Führung und dem Vorteil aus den direkten Duellen ist der Leader klar in der besseren Position.

Mastermind hinter dem Comeback der Rot-Schwarzen nach dem Ende der Ära Silvio Berlusconi ist Trainer Stefano Pioli, der im Oktober 2019 sein Amt antrat. Nach dem Abschied von Massimiliano Allegri, der Milan als Trainer 2010/11 zum bisher letzten Titel geführt hatte, im Jahr 2014 suchten nicht weniger als sechs Übungsleiter vergeblich ihr Glück bei dem Traditionsclub, ehe der ehemalige Abwehrspieler aus Parma den Turnaround schaffte.

"Was die Mannschaft in mentaler Hinsicht leistet, ist unglaublich", sagte Pioli zuletzt nach dem Sieg gegen Atalanta Bergamo. "Als wir übernommen haben, hatten sie komplett unterschiedliche taktische Ideale und Vorstellungen, also mussten wir alles ändern."

Inzaghi träumt von der Wende

Inters Coach Simone Inzaghi hat die Hoffnung auf eine Wende indes noch nicht aufgegeben. "Sassuolo ist eine sehr gute Mannschaft, sie haben individuell sehr viel Können", betonte der Ex-Stürmer. "Ich erwarte ein ziemlich offenes Ende, was die Titelentscheidung, die europäischen Plätze und die Abstiegsfrage anbelangt. Wir sind hier und wir werden alles versuchen, um es noch hinzukriegen."

Inzaghi weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, was selbst am letzten Spieltag noch möglich sein kann. "Wir sind natürlich hinten, brauchen daher einen Sieg und müssen hoffen, dass sie verlieren. Aber das ist schon passiert. Ich habe mit Lazio gewonnen, als wir zwei Punkte hinten waren und Juventus gegen Perugia verloren hat. Es kann wieder passieren", erinnerte der 46-Jährige an das Finale 1999/2000, als sich Lazio Rom noch seinen zweiten Titel schnappte.

Marko Arnautovic ist mit Bologna bereits am Samstag im Einsatz. Gegen Genoa, den ältesten Fußballclub Italiens, der bereits als Absteiger feststeht, geht es noch um eine Rangverbesserung im Mittelfeld. Im Fernduell mit Udinese steht Platz zwölf auf dem Spiel. (APA; 20.5.2022)