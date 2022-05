Man kennt sie von den großen Bühnen und aus dem Fernsehen. Sie spielte am Wiener Burgtheater und am Volkstheater, ist heute am Berliner Ensemble und steht im Dortmunder Tatort vor der Kamera. Die Schauspielerin Stefanie Reinsperger ist energiegeladen, schonungslos – und wütend. In ihrem neuen Buch "Ganz schön wütend" rechnet sie mit Anfeindungen gegen ihr Aussehen und ihren Körper ab. Wir haben die 34-Jährige im Volkstheater getroffen und über den Begriff "dick", Hasskommentare und weibliche Schönheitsideale gesprochen. (Katharina Rustler, 20.5.2022)