Die Causa Wirtschaftsbund rückt große Konzerne wie Raiffeisen und Rauch ins Rampenlicht und bringt die ÖVP weiter in Bedrängnis

Die Affäre um den ÖVP-Wirtschaftsbund hat Vorarlberg seit Monaten fest im Griff. Im Zentrum steht ein mittlerweile eingestelltes Magazin des Wirtschaftsbunds, die "Vorarlberger Wirtschaft". Jetzt gibt es neue Vorwürfe: Große Unternehmen sollen strategisch Inserate geschaltet haben, um politische Gefälligkeiten zu bekommen.

Was hinter den Vorwürfen steckt und wie sie die ÖVP weiter in die Bredouille bringen – das erklärt Innenpolitik-Redakteurin Lara Hagen in dieser Folge. (red, 20.5.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von OTTO Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.