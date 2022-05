Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat George Orwells "1984" verboten. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Bücherverbote sind Bestandteil des Alltags in Diktaturen: weil literarische Werke mit den Grundsätzen dieser Regime nicht übereinstimmen, individualistische, mahnende oder in deren Augen aufrührerische Inhalte haben. Neuestes Opfer solcher Zensur: George Orwells Klassiker 1984, in dem der britische Autor 1949 die Dystopie eines totalitären Überwachungsstaats entwarf. In Belarus wurde das Buch nun verboten. Sämtliche Ausgaben von 1984 dürfen der Regelung zufolge seit Donnerstag nicht mehr verkauft werden.

Der Verleger Andrej Januschkiewitsch, der den Titel 2020 neu auf Belarussisch aufgelegt hatte, woraufhin er in dem Land zum Bestseller wurde, wurde schon ein paar Tage zuvor verhaftet. Die traditionsreiche Zeitung Nascha Niva berichtete zuerst darüber. Laut Kyiv Post war Mitte Mai die Wohnung des Verlegers durchsucht worden, 200 Exemplare des Buches sollen dabei von Kräften der Staatssicherheit konfisziert worden sein. Januschkiewitschs Verlag Knigavka musste schließen.

Schon im März sollen dem Verlag laut FAZ die Büros gekündigt worden sein. Es gehe bei den Schikanen gezielt auch um Bücher in der vom Regime unterdrückten belarussischen Sprache. Weitere Titel würden derzeit untersucht. Autoren des Verlags sind etwa Julia Cimafiejeva und Alhierd Bacharevic, die 2020 als "Writers in Exile" aus Minsk nach Graz flüchteten.

Damals beschrieb Bacharevic die Situation von Autorinnen und Autoren in Belarus im STANDARD so: "Ich glaube, der Staat ging davon aus, dass Literatur und Kunst die Gesellschaft wenig beeinflussen. Es gab keine strenge Zensur. Natürlich kannte das Regime aber die Gefahr, dass Kunst freie und kritische Persönlichkeiten befördert. Nicht staatlich anerkannte Autoren durften folglich nicht im TV oder in staatlichen Zeitungen vorkommen. Auch die meisten Buchhandlungen sind staatlich."

Vom STANDARD auf die jüngsten Entwicklungen angesprochen, erklärt Bacharevic, auch selbst von der Zensur betroffen zu sein. Im April 2021 sei die Auflage seines Romans "Die Hunde Europas" an der Grenze zwischen Litauen und Belarus unter dem Vorwand des Verdachts auf "Extremismus" konfisziert worden. Extremismus, so nenne "dieses Regime alles, was gegen Lukaschenko ist. Alles, was frei ist", meint Bacharevic. Im vergangenen Winter sei sein Roman schließlich als "extremistisch und staatswidrig" beurteilt worden. Seine Bücher habe das Regime aus allen staatlichen Buchhandlungen und Bibliotheken entfernt. Heute, Freitag, sei zudem eine für Samstag angesetzte Veranstaltung eines Leserklubs in Minsk zu dem Buch verboten worden.

Nicht nur seien am Montag dieser Woche zwei staatliche Vertreter in Januschkiewitschs unabhängige Buchhandlung in Minsk gekommen und hätten ihn verhört, warum er staatswidrige Bücher veröffentliche und verkaufe. Neben dem Verleger wurde infolge auch die Buchbloggerin Nasta Karnackaja, die Januschkiewitsch geholfen habe, verhaftet.

Zudem sei "in der größten staatlichen Propaganda-Zeitung" in einem Artikel "Dreck" über ihn und den Verleger gekippt worden. "Die Hunde Europas" würde darin etwa als ein Buch beschrieben, "das gegen Staat ist und zu gesetzloser Machtergreifung aufruft". Laut Bacharevichs Informationen wurde Januschkiewitsch zu zehn Tagen Haft verurteilt, Karnackaja zu 13 Tagen. "Aber was weiter wird, ist es unklar", auch, ob sie nach der Dauer tatsächlich freigelassen würden.



Geschichtsfälschung, Unterdrückung

Seit 2020, da Diktator Alexander Lukaschenko nach gefälschten und vom Ausland nicht anerkannten Wahlen zunehmend um den Machterhalt ringt, werden Proteste und Kritik in Belarus immer brutaler niedergeschlagen. Über 1.000 Menschen sind nach Protesten derzeit inhaftiert. Die Zensur passt zum Vorgehen. Der jüngste Erfolg des Buches in Belarus beruht darauf, dass den Belarussinnen und Belarussen neben der in 1984 beschriebenen Überwachung auch Geschichtsfälschung, Propaganda und Unterdrückung bekannt vorkommen. Die Bevölkerung kritisiert den Schritt wie gewohnt in den sozialen Netzwerken, auf die Lukaschenkos Regime wenig Einfluss hat. Schon in der Sowjetunion war 1984 verboten gewesen. (Michael Wurmitzer, 20.5.2022)