Prater Waggon des Wiener Riesenrads wird zu Hotelzimmer

Hotelzimmer mit Aussicht gibt es viele – nur wenige sind dabei aber in Bewegung. Dazu muss man schon im Wiener Riesenrad übernachten. Das berühmte Wahrzeichen bietet diese Gelegenheit demnächst tatsächlich in Form einer einmaligen Aktion an