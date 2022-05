Ein Tatverdächtiger wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen. Die Attacke fand bei einer Bushaltestelle vor einer Schule statt

Ein Opfer des Angriffs soll sich in kritischem Zustand befinden. Foto: Lise Åserud / NTB via Reuters

Oslo – Bei offenbar willkürlichen Angriffen in Numedal im Südosten Norwegens wurde auf mindestens drei Menschen eingestochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eines der Opfer befinde sich in einem kritischen Zustand.

"Ich kann bestätigen, dass wir den Täter in Gewahrsam haben", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Kurz vor 10 Uhr war demnach ein Notruf eingegangen, der Verdächtige sei zehn bis 15 Minuten danach festgenommen worden.

Mehrere Zeugen

Laut dem Sender NRK wurden die Menschen bei einer Bushaltestelle vor einer Schule attackiert. Mehrere Schülerinnen und Schüler wurden Zeugen des Angriffs. Gesundheitspersonal, Polizeibeamte und Mitarbeiterinnen des Krisenteams der Schule sprächen mit dem Lehrpersonal und den Schülern über den Angriff, hieß es auf der Website der Schule. (red, Reuters, 20.5.2022)