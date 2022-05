Laserwaffen werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Ländern erforscht. Zum Einsatz kamen sie bisher selten. Foto: Reuters/US Navy

In einem offiziellen Statement hat der russische Vizeministerpräsident Juri Borissow am Mittwoch wissen lassen, dass man derzeit neue Laserwaffen im Krieg in der Ukraine einsetze, um damit den aus dem Westen importierten Waffen begegnen zu können, mit denen sich die Ukraine aktuell erfolgreich gegen die Invasion stemmt.

Angeblich im Einsatz

Laut Borissow sind unter dem Namen Sadira bereits Waffen mit der neuen Lasertechnologie im Einsatz, primär für den Abschuss von Drohnen. In einem Test sei ein kleines Objekt auf eine Entfernung von rund fünf Kilometern getroffen und innerhalb weniger Sekunden verbrannt worden, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters den Vizeministerpräsidenten. Man sei drauf und dran, bisherige Waffen mit der neuen Technologie auszutauschen. Ein weiteres System, Pereswet, könne zudem aktuell bereits Satelliten blenden, die bis zu 1.500 Kilometer über der Erde schweben.

Auch ein neues, von Russland als revolutionär gepriesenes Raketensystem wird derzeit in der Ukraine getestet. Die Kinschal-Hyperschallraketen können von Kampfjets abgefeuert und laut russischen Angaben nicht abgewehrt werden. Dem haben US-Behörden allerdings bereits widersprochen. Sie bezeichnen die Kinschal als herkömmliche Waffe, deren besondere Fähigkeit einzig darin bestehe, aus der Luft abgefeuert werden zu können.

Forschung läuft

Schon seit Jahrzehnten wird an Laserwaffen geforscht. In den letzten Jahren haben sich die sogenannten Wave Laser durchgesetzt, also Dauerstrichlaser, die auf das Ziel gerichtet werden müssen und dann einen anhaltenden Strahl abfeuern, um das Objekt zu zerstören. Die USA forschen parallel dazu schon länger an der Pulstechnologie, die kurze Pulse mit sehr hoher Leistung abschießen kann. Unter der Bezeichnung Tactical Ultrashort Pulsed Laser stellte das US-Militär Anfang 2021 eine solche Waffe vor – zum Einsatz ist sie offiziell noch nicht gekommen.

Aber auch andere Länder arbeiten nachweislich an dieser Technologie. Das israelische Militär sprach bereits 2020 von einem einsatzbereiten Lasersystem, das Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen oder anderen Regionen effektiv abfangen könne. In einem Tweet erklärte Premierminister Naftali Bennett erst vor wenigen Tagen, dass das System einsatzbereit und zudem kostengünstig sei.

Auch China will schon länger über starke Laserwaffen verfügen. Wirklich im Einsatz hat man die meisten dieser Waffen allerdings noch nicht gesehen – genauso wie die Laserwaffen, die Russland angeblich derzeit in der Ukraine einsetzt und die von den USA aufgrund ihres nicht nachgewiesenen Einsatzes bereits als Propaganda bezeichnet werden. (red, 20.5.2022)