Steckbrief von Willi

Wissenschaftlicher Name: Amorphophallus titanum – der Name bedeutet übersetzt so viel wie "gigantischer unförmiger Penis".

Verwandtschaft: Willi ist ein Aronstabgewächs (Familie Araceae). Er ist mit dem in Österreich heimischen Gefleckten Aronstab eng verwandt. Auch beliebte Zimmerpflanzen wie Fensterblatt, Philodendron und Calla zählen zu den Aronstabgewächsen.

Alter: Das Alter von Willi ist nicht einfach festzulegen. Die Mutterpflanze mit unbekanntem Alter wurde 1992 am Naturstandort gesammelt. 1999 wurde Gewebe entnommen und im Labor vermehrt. Eine der daraus entstandenen "Klone" wurde 2006 aus dem Labor in die Erde verfrachtet und gelangte über Umwege schließlich zu uns. Streng genommen ist Willi also 16 Jahre alt.

Größe und Gewicht: Willi kam mit einem Knollengewicht von rund 40 Kilogramm in den Botanischen Garten. In den letzten drei Jahren hat er sein Gewicht auf 80 Kilo verdoppelt. Sein letzter Blütenstand erreichte 2,37 Meter Höhe. Auch das Laubblatt von Willi wird mehrere Meter hoch. Das nächste Blatt erscheint nach dem Ende der Blüte, nachdem die Pflanze eine mehrmonatige Ruhephase durchlaufen hat. Mit seinem dicken Stamm und der großen Blattspreite erinnert es an einen Baum, es handelt sich dabei aber um ein einzelnes Blatt.

Herkunft: Die Titanenwurz ist auf Sumatra (Indonesien) heimisch. Willi verbrachte seine ersten Lebensjahre im Labor in Bonn, bevor er 2019 für kurze Zeit nach Salzburg übersiedelte. Von dort aus kam er noch im selben Jahr nach Wien.

Aktuelle neue Informationen zur Titanenwurz werden auf der Website des Botanischen Gartens bekanntgegeben.

Nachlese:

