#TheReal100 ging in die achte Runde, René Schmidpeter von der IU München war Speaker

"Unsere größte Herausforderung", begann René Schmidpeter seinen Vortrag, "das sind die rund acht Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner unseres Planeten." Immerhin sei dieser starke Anstieg der Bevölkerung erst durch die Agrarrevolution ausgelöst worden.

Schmidpeter, Wirtschaftsprofessor an der IU München (Internationale Hochschule), war der Speaker des mittlerweile achten #TheReal100-Events der Digital Real Estate Marketing Agentur Enteco und des STANDARD am vergangenen Mittwoch, das diesmal im neuen Buwog-Hauptquartier in der Wiener Rathausstraße stattfand. Das Thema lautete: "Die Gegenwart von der Zukunft aus denken."

Speaker René Schmidpeter sprach vor allem über Nachhaltigkeit. Foto: Enteco

Nachhaltigkeit sei das Thema der Stunde, sagte Schmidpeter – und die Entwicklung vieler Unternehmen dorthin könne man nun in Highspeed beobachten. "Natürlich war die Pandemie noch mal ein Brennglas dafür." Tourismus, medizinischer Sektor, aber auch die Baubranche – nichts sei mehr wie früher. Hier sei es vor allem die digitale Transformation, die das Bauen nachhaltig verändern würde. "Smart Building oder Gebäude aus dem 3D-Drucker, das ist die Zukunft", sagte Schmidpeter. "Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck."

Vor allem Nachhaltigkeit sei ein Treiber für Innovation. Und mittlerweile würden viele_Unternehmen erkennen: Nachhaltig ist auch profitabel. Das bestätige beispielsweise der Purpose & Profit-Brief des Blackrock-Gründers Larry Fink bereits aus dem Jahr 2019.

Um die größte Herausforderung zu lösen, müsse aber ein anderes Problem angegangen werden: "Das ist die Bildungsfrage. Wir brauchen eine neue BWL." (poll, 20.05.2022)