Für die nächsten fünf Jahre werden die Bundesmittel für die Elementarpädagogik von bisher 142,5 Millionen Euro pro Jahr auf 200 Millionen Euro erhöht. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die neue 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern bringt mehr Bundesmittel für die Kindergärten. Im Zuge der Landeshauptleutekonferenz ist Freitagmittag im Bregenzer Festspielhaus die sogenannte "Kindergartenmilliarde" präsentiert worden. Was beeindruckend klingt, ist ein Rechenkunststück. Konkret werden für die nächsten fünf Jahre die Bundesmittel für die Elementarpädagogik von bisher 142,5 Millionen Euro pro Jahr auf 200 Millionen Euro erhöht.

Ausgeben sollen die Länder dieses Geld für den Ausbau des Angebots, bessere Öffnungszeiten, kleinere Gruppen, mehr Personal, sowie für das Plichtkindergartenjahr und die Sprachförderung. Im Gegenzug haben sich die Länder zu bestimmten Qualitätsstandards verpflichtet.

Voraussetzung für die Einigung war das Fallen des Kopftuchverbots in den Kindergärten, das den Ländern bisher widerstrebte. Zuvor war der Verfassungsdienst in einer Stellungnahme zum Schluss gekommen, dass das Kopftuchverbot "nicht mit der Bundesverfassung vereinbar" sein dürfte. Außer in Salzburg und Tirol sind die Landesgesetze für ein Kopftuchverbot im Kindergarten noch in Kraft. Die bestehende 15a-Vereinbarung zur Elementarpädagogik wäre im August ausgelaufen.

Zuschuss für besseren Personalschlüssel



Für einen besseren Personalschlüssel gibt es künftig einen Zuschuss von 45.000 Euro pro Fachkraft im Jahr und 30.000 Euro pro Assistenzkraft, wenn eine Gruppe einen Schlüssel von eins zu vier bei den unter Dreijährigen und ein Schlüssel von eins zu zehn bei den über Dreijährigen erreicht ist.

Auch bei den Öffnungszeiten und Schließtagen soll es Verbesserungen geben. 51 Prozent des Geldes müssen in den Ausbau eines geeigneten Angebots gesteckt werden. Österreichweit besuchen nur 55 Prozent der Kinder einen Kindergarten, der sich mit einer Vollzeitstelle der Eltern vereinbaren lässt. In Wien erfüllen 94 Prozent der Einrichtungen diese Kriterien.

Internationalen Aufholbedarf hat Österreich auch bei der Betreuungsquote der unter Dreijährigen, wo das Barcelona-Ziel 33 Prozent vorsieht. Ziel der Vereinbarung ist, dass die Quote pro Land und Jahr um einen Prozentpunkt zu wachsen hat.

Ausbildungsoffensive

Für den Bund wird nun der nächste Schritt eine Ausbildungsoffensive für die Elementarpädagogik, da immer noch sehr viele ausgebildete Pädagoginnen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Ein großes Augenmerkt wird dabei auf den Ausbau von Kollegs für Quereinsteiger gelegt.

Neben der Elementarpädagogik diskutierten die Landeshauptleute auch Entlastungsmaßnahmen, die Abschaffung der kalten Progression und die Sicherung der Energieversorgung. Am Programm stand auch das Thema leistbares Wohnen und die Abgabe für leerstehende Wohnungen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird im kommenden Halbjahr den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernehmen. (Stefanie Ruep, 20.05.2022)