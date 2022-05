Kluttig übernahm das Amt 2020 und leitete unter anderem die Produktion "Die Passagierin" von Mieczyslaw Weinberg, die auch als CD und DVD produziert wurde. Foto: Plankenauer

Graz – Roland Kluttig, Chefdirigent der Grazer Oper, wird das Haus Ende der Saison 2022/23 nach Ablauf seines Vertrages auf eigenen Wunsch verlassen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Kluttig übernahm das Amt 2020 und leitete unter anderem die Produktion "Die Passagierin" von Mieczyslaw Weinberg, die auch als CD und DVD produziert wurde. Er stand auch bei der österreichische Erstaufführung von "Morgen und Abend" von Georg Haas am Pult.

Während seiner Amtszeit in Graz gab Kluttig sein Debüt bei den Salzburger Festspielen. In seiner letzten Saison in Graz stehen unter anderem Neuproduktionen von Benjamin Brittens "War Requiem", Bedrich Smetanas "Die verkaufte Braut", Leos Janaceks "Katja Kabanova" sowie die Wiederaufnahme von Verdis "Don Carlo" auf dem Programm. Verabschieden wird sich Kluttig mit Robert Schumanns "Szenen aus Goethes 'Faust'" und Gustav Mahlers dritter Sinfonie. (APA, 20.5.2022)