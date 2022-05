Seit dem russischen Angriffskrieg steigen die Energiepreise auf Rekordhöhe. Nicht nur Autofahren wird damit teurer, sondern auch ein Bereich, der alle Menschen betrifft: das Wohnen. Dabei ist der Wohnungsmarkt in Österreich und Deutschland ohnehin schon angespannt. Vor allem in deutschen Städten sind die Mieten extrem gestiegen. Doch auch in Österreich entwickeln sich die Mietpreise steil nach oben. Und viele Österreicherinnen und Österreicher befürchten, dass in der Hauptstadt Wien bald ähnliche Zustände herrschen wie in Berlin, München oder Hamburg.

In dieser Folge von Inside Austria schauen wir, wieso die Mieten in vielen Städten derart steigen, warum sie in Wien noch vergleichsweise bezahlbar sind und ob sich deutsche Städte etwas von der Wohnungspolitik des Nachbarlandes abschauen können. Wir fragen, was hinter den Unterschieden in beiden Ländern steckt. Und wir wollen wissen, ob in Wien das Wohnen dennoch bald so teuer sein könnte wie in Berlin. (red, 21.5.2022)



In dieser Folge zu Gast: Martin Putschögl (Ressortleiter Immobilien beim STANDARD), Justin Kadi (Stadt- und Meinungsforscher an der Technischen Universität Wien) und Henning Jauernig (Wirtschaftsredakteur beim SPIEGEL). Moderation: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp, Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Redaktion: Zsolt Wilhelm, Ole Reißmann