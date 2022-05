Atomic Blonde, Die Letzten beißen die Hunde, Night Sky, Now and Then – mit Radiotipps

Das Landleben hält einige Katastrophen für die Stadtpiratin Beth (Amy Schumer) bereit. Gut, dass da noch John (Michael Cera) ist: "Beth und das Leben", Disney+. Foto: Disney+

19.20 DOKUMENTATION

Kunst im Krieg: Das neue Kulturleben in der Ukraine Auch Kunstschaffende fliehen wegen des Angriffskriegs Russlands dahin, wo noch nicht bombardiert wird: in die Westukraine. Lwiw gilt schon als die "neue Kulturhauptstadt" der Ukraine. Bis 20.00, 3sat

20.15 BAYERNKRIMI

Sauerkrautkoma (D 2018, Ed Herzog) Der Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird nach München in die Abteilung von "Thin Lizzy" Mayerhofer (Nora Waldstätten) versetzt und muss sich bei seinem Spezi Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) einmieten. Im gestohlenen Auto seines Vaters (Eisi Gulp) wurde eine Leiche gefunden. Fünfter Teil der Verfilmungen von Rita Falks Eberhofer-Romanen. Bis 21.50, ORF 1

22.00 THRILLER

Nocturnal Animals (USA 2016, Tom Ford) Eine Galeristin (Amy Adams) bekommt ein Romanmanuskript von ihrem Ex-Mann (Jake Gyllenhall) zugeschickt und wird mit Schatten der Vergangenheit konfrontiert. Stardesigner Tom Ford führt in seiner zweiten Regiearbeit die Wirklichkeit des White Trash mit einer Welt der schicken Oberflächen zusammen. Das Ergebnis ist ein gefinkelter, vielschichtiger Neo-Noir. Bis 23.45, ZDF neo

23.00 ACTIONTHRILLER

Atomic Blonde (S/H/USA/D 2017, David Leitch) Ex-Stuntman David Leitch schickt in seiner ersten Regiearbeit Charlize Theron als britische Geheimagentin in den Einsatz: Im Berlin des Jahres 1989 wimmelt es nur so von Doppelagenten. Die Atomic Blonde sammelt zum Soundtrack von Nena und David Bowie jede Menge blaue Flecken und macht in der Verfilmung der Graphic Novel The Coldest City die bestmögliche Figur. Bis 0.45, ZDF

23.30 GAUNERKOMÖDIE

Die Letzten beißen die Hunde (Thunderbolt and Lightfoot, USA 1974, Michael Cimino) Der Ganove Thunderbolt (Clint Eastwood) macht gemeinsame Sache mit dem Herumtreiber Lightfoot (Jeff Bridges) und zwei ehemaligen Komplizen, um an die Beute eines früheren Bankraubs heranzukommen. Die melodramatische Gaunerkomödie ist das Regiedebüt von Michael Cimino (Heaven’s Gate). Bis 1.25 RBB

STREAMING

JEDE MENGE MISSVERSTÄNDNISSE

Beth und das Leben Was macht die moderne Stadtneurotikerin in der Midlife-Krise? Genau, sie zieht aufs Land. Im Fall von Amy Schumer ist das Long Island, aus der Sicht ihrer Freundinnen die totale Katastrophe. Und so kommt es in dieser Stadt-Land-Comedy dann auch. Wohlfühl-Serienwatch. Disney+

SCHWEBEZUSTAND

Night Sky Wann immer Irene und Franklin der Beschwernisse des Älterwerdens überdrüssig sind, suchen sie ihr Gartenhäuschen auf. Dort, im Keller, befindet sich der Zugang zu einer geheimnisvollen Welt. Ist es ein anderer Planet oder ein anderer Daseinszustand? Das wird herauszufinden sein, und dann liegt da plötzlich ein Mann auf dem Boden. Science-Fiction, ganz ohne Superhelden, dafür mir Sissy Spacek und J. K. Simmons. Amazon Prime Video

JETZT ODER NIE

Now and Then Eine bsoffene Gschichte endet mit einem tragischen Tod. 20 Jahre später werden die verbliebenen fünf Freunde mit dem Unglück von damals konfrontiert. Ein Horror auf die Art von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Spannend: Das Ganze spielt in Miami, gesprochen wird spanisch und englisch. Apple TV+

ALTER MEISTER

Leonardo Freundinnen der Historienserie fühlten sich in der Vergangenheit womöglich etwas unterversorgt. Das Produktionsinteresse lag zuletzt eindeutig in der Gegenwart, wenn nicht gar im Reich der Fantasy. Aiden Turner als Leonardo da Vinci füllt die Lücke. Ein Biopic, das nichts auslässt. Canal+ First