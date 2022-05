Spezialisten der Polizei durchsuchten das Schulgebäude. Foto: APA / Lukas Huter

Mistelbach – In Niederösterreich laufen nach der Ankündigung eines Amoklaufs im Pflichtschulzentrum Mistelbach Ermittlungen. Eine solche Aktion war am Donnerstag auf einem Zettel angedroht worden. Es gebe bereits einen konkreten Verdacht, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag. Gefahr für Schüler oder Lehrpersonal habe zu keiner Zeit bestanden.

Nachdem der Zettel aufgefunden worden war, hatten Spezialisten das Objekt durchsucht. "Es wurde kein gefährlicher Gegenstand gefunden", sagte Schwaigerlehner. Der Schulbetrieb wurde am Freitag wurde von Überwachungsmaßnahmen begleitet. (APA, 20.5.2022)