Wollen "Germany's Next Topmodel" werden: Mama Martina und Tochter Lou-Anne. Foto: ProSieben, Richard Hübner

Wien – Zwei Österreicherinnen schaffen es in die Top fünf und somit ins Finale von "Germany’s Next Topmodel". Mama und Tochter Martina und Lou-Anne – sie kommen aus Niederösterreich – kämpfen am Donnerstag, den 26. Mai um 2015 Uhr bei Heidi Klum auf ProSieben Austria und im Livestream auf Zappn um den Titel "Germany’s Next Topmodel".

Das Halbfinale wollten am Donnerstag im Schnitt 191.000 Zuseherinnen und Zuseher sehen, der Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen lag laut Sender bei 17,2 Prozent. (red, 20.5.2022)