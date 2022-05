Fünf Personen sind seit gestern in Zusammenhang mit Corona verstorben. 55 Personen befinden sich derzeit mit Covid auf einer Intensivstation

Mit 961 Erkrankungen verzeichnet Wien am meisten Neuinfektionen. Foto: APA / dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Wien – 3.234 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsbehörden am Freitag gemeldet. Damit blieb die Zahl der Neuerkrankungen gegenüber dem Vortag nahezu unverändert. Fünf Personen sind seit gestern in Zusammenhang mit Corona verstorben. Derzeit befinden sich 649 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 55 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung: