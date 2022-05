Kapitän Alexander Grünwald ist noch einmal als Spieler für die Wiener Austria im Einsatz – zum 354. Mal. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Am Samstag ab 17 Uhr erledigt die erlauchte Meistergruppe ihren letzten Spieltag, es geht um den dritten Platz. Den hat vorerst die Wiener Austria inne, sie hat es also in den eigenen Beinen. Die Veilchen begrüßen in der wohl ausverkauften Generali-Arena Sturm Graz. Für die Steirer geht es um die Ehre, sie sind Meister Red Bull Salzburg am nächsten gekommen. Wobei das schon sehr weit weg war.

Die Austria hat je einen Zähler Vorsprung auf Rapid und den WAC, die in Wolfsberg aufeinandertreffen. Platz drei ist insofern von Bedeutung, als er die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase garantiert. Gewinnt man das Playoff, ist es die Europa League, verliert man es, die Conference League. Einnahmen zwischen drei und zehn Millionen Euro wären garantiert. Der Vierte ist auch international tätig, der Fünfte muss gegen den Besten der Qualifikationsgruppe zwei Partien bestreiten.

Überraschung

In der Generali-Arena wird es sentimental zugehen. Austrias Klublegenden Alexander Grünwald (33) und Markus Suttner (35) beenden ihre Profikarrieren, wechseln ins Management. Der von zahlreichen Verletzungen geplagte Grünwald sagt über die fast abgelaufene Saison: "Unsere Leistung ist eine Überraschung, wenn nicht sogar mehr. Die Voraussetzungen waren die schwierigsten, seitdem ich da bin. Ich dachte, wir würden ganz unten mitspielen. In den ersten Runden war es auch so. Was dann passiert ist, muss man dem Trainerteam um Chef Manfred Schmid hoch anrechnen. Die jungen Spieler haben sich entwickelt, alle sind mit der Aufgabe gewachsen."

Gegen Sturm wolle man nun nachlegen. "Wir sind bereits Vierte, wir haben uns schon für den Europacup qualifiziert. Damit hat niemand gerechnet. Jetzt heißt es, noch einmal alle Kräfte bündeln, um den dritten Platz zu fixieren. Wir sind alle erfolgshungrig, egal ob am Anfang oder am Ende der Karriere. Wir wollen diese Gruppenphase und dem Verein Einnahmen bescheren."

Emotionslos soll das Wiedersehen von Rapids Trainer Ferdinand Feldhofer mit seinem Ex-Arbeitgeber WAC in der Lavanttal-Arena vonstattengehen. "Eines von vielen Entscheidungsspielen." Die Hütteldorfer sind von sich selbst und von Sturm abhängig. Sollten die Grazer bei der Austria siegen und Rapid remisieren, wären alle drei Teams punktegleich. In einer Dreiertabelle wäre Rapid aufgrund der mehr erzielten Tore vor der Austria und dem WAC. Feldhofer lehnt Rechnereien strikt ab. "Wir spielen auf Sieg, müssen von Beginn an bereit sein. Wünschenswert wäre, früh in Führung zu gehen." Diesen Wunsch teilt er allerdings mit dem Kollegen Robin Dutt.

Bei Rapid hat sich die Personalsituation entspannt, die gesperrt gewesenen Bernhard Zimmermann, Max Hofmann und Niklas Hedl kehren zurück. Ob Hedl das Tor hütet, wird kurzfristig entschieden, Ersatz Paul Gartler hat seine Sache nämlich sehr gut gemacht.

Salzburger Party

In Salzburg wird der Meisterteller überreicht (zum neunten Mal in Folge). Es ist Party angesagt, Freibier wird ausgeschenkt. Austria Klagenfurt sollte die Feierlichkeiten, die sich nach Abpfiff vor dem Schloss Kleßheim fortsetzen, nicht stören. Zlatko Junuzovic, Karim Adeyemi und Jerome Onguene werden offiziell verabschiedet. "Wir wollen auch bei diesem letzten Spiel vor unseren eigenen Fans und in einer vollen Hütte zeigen, wie viel Spaß und Leidenschaft wir nach wie vor haben, um dann im Anschluss eine richtig geile Meisterfeier zu haben", sagt Trainer Matthias Jaissle, der seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat. (hac, phb, 20.5.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 32. und letzten Fußball-Bundesliga-Runde am Samstag (Meistergruppe/10. Runde, alle Spiele live auf Sky, Beginn jeweils 17.00 Uhr):

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, SR Harkam). Bisherige Saisonergebnisse: 3:1 (h), 1:2 (a), 6:0 (a)

Salzburg: Mantl – Van der Brempt, Solet, Bernardo – N. Seiwald, Aaronson – Kristensen, Sucic, Ulmer – Adamu, Adeyemi

Ersatz: Walke – Vallci, Bernede, Camara, Kjaergaard, Junuzovic, Sesko, Koita

Es fehlen: Capaldo (Oberschenkel), Guindo (Rücken), Köhn, Okoh (beide Knie), Okafor (Zehe), Piatkowski (Fußprellung)

Fraglich: Camara (Zahn-OP)

Klagenfurt: Menzel – Blauensteiner, Gkezos, N. Wimmer, Schumacher – Moreira – Timossi Andersson, Greil, Gemicibasi, Jaritz – Pink

Ersatz: Moser – Mahrer, Cvetko, Maciejewski, Von Haacke, Rieder, Pecirep

Es fehlen: Paul, Fuchs, Hasenhüttl, Hadzic (alle verletzt bzw. im Aufbau)

* * *

Wolfsberger AC – SK Rapid Wien (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, SR Schüttengruber). Bisherige Saisonergebnisse: 0:3 (a), 4:1 (h), 1:2 (a)

WAC: Kofler – Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Dedic – Veratschnig, Leitgeb, Peretz – Liendl – Baribo, Röcher

Ersatz: Skubl – Gugganig, Stratznig, Jasic, Sprangler, Wernitznig, Vizinger

Es fehlen: Scherzer (Sprunggelenk), Boakye (rekonvaleszent), Taferner (gesperrt)

Rapid: Hedl – Schick, Hofmann, K. Wimmer, Moormann – Aiwu, Ljubicic – Arase, Knasmüllner, Grüll – Zimmermann

Ersatz: Gartler – Stojkovic, Querfeld, Auer, Savic, M. Oswald, Demir, Binder, Strunz

Es fehlen: Druijf (Knieprellung), Dibon (Bänderverletzung im Knie), Grahovac (Wade), Greiml (nach Knie-OP), Schuster (Knochenmarksödem), Petrovic (Kreuzbandriss)

Fraglich: Stojkovic (Zerrungen im Bereich der Halswirbelsäule)

* * *

FK Austria Wien – SK Sturm Graz (Wien, Generali-Arena, SR Hameter). Bisherige Saisonergebnisse: 2:2 (a), 2:1 (h), 0:1 (a)

Austria: Pentz – Martins, Mühl, Galvao, Suttner – Braunöder, Martel – Jukic, Grünwald, Fischer – Djuricin

Ersatz: Kos – Schoissengeyr, Handl, Fitz, Vucic, Demaku, Keles, Ohio

Es fehlen: Huskovic (muskuläre Probleme), Teigl (rekonvaleszent), El Sheiwi (nach Kreuzbandriss)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Gorenc-Stankovic – Ljubic, Sarkaria, Prass – Höjlund, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Kuen, Ingolitsch, Trummer, Borkovic, Kiteishvili, Jäger, Kronberger, Niangbo

Es fehlt: Geyrhofer (verletzt)

Fraglich: Hierländer (Knie)