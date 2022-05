Karl Gedlicka

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (Die Grünen). Die Fragen stellen Susanne Puller (APA) und Matthias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.15 DOKUMENTATION

Die Stadt als Bühne – Der Maler Bellotto genannt Canaletto Mit seinen Ansichten europäischer Städte gilt der venezianische Maler Canaletto als Hauptmeister der Veduten malerei. Anlässlich seines 300. Geburtstags begibt sich die Dokumentation auf die Spuren des Künstlers und führt nach Venedig, Dresden und Warschau sowie in die illusionistische Trickkiste des Künstlers. Bis 17.05, Arte

16.55 KOMÖDIE

Frühstück bei Monsieur Henri (L’étudiante et Monsieur Henri, F 2015, Ivan Calbérac) Der griesgrämige Monsieur Henri (Claude Brasseur) nimmt eine lebensfrohe Studentin (Noémie Schmidt) als Untermieterin auf in der Hoffnung, so die unliebsame Schwiegertochter loszuwerden. Ivan Calbéracs Komödie ist ein Schaulauf für sein gegensätzliches Hauptdarstellerduo. Bis 18.30, 3sat

20.10 EXPERIMENTALFILM

the time is now I + II (JP/SE/AT 2019, Heidrun Holzfeind) In ihren zweiteiligen Film the time is now porträtiert Heidrun Holzfeind das japanische Experimentalmusikduo IRO, bestehend aus dem Ehepaar Toshio und Shizuko Ormo. Lukas Maurer spricht mit Holzfeind über den Film auch im virtuellen Studio. Bis 21.40, Okto

20.15 170. GEBURTSTAG

Konzert der Wiener Philharmoniker aus der Sagrada Familia Der Architekt Antoni Gaudí wäre heuer 170 Jahre alt geworden. Zu seinen Ehren zeigt ORF 3 ein Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Christian Thielemann in Gaudís Meisterwerk Sagrada Família in Barcelona. Im Anschluss ist die Doku Der Gaudi Code – Das Geheimnis der Sagrada Familia über das Phänomen Gaudí zu sehen. Bis 22.30, ORF 3

20.15 MAFIAEPOS

Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra (I/D/F 2019, Marco Bellocchi) In seinem Refugium Brasilien wird Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) von seiner Mafia-Vergangenheit eingeholt. Er arbeitet mit Richter Giovanni Falcone zusammen und wird zum ersten hochrangigen Mafia-Mitglied, das als Kronzeuge gegen das organisierte Verbrechen aussagt. Marco Bellocchio erzählt die Geschichte der "Maxi-Prozesse" aus der Perspektive Buscettas, die Dialoge wurden zum Teil wörtlich aus den Gerichtsakten übernommen. Danach beleuchtet die Doku Es war einmal ... die Entstehungsgeschichte des Films. Bis 22.35, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Immerwährende Neutralität – heilig oder scheinheilig? Bei Claudia Reiterer diskutieren Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Irmgard Griss (ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes), Politikwissenschafter Anton Pelinka und Brigadier Erich Cibulka. Bis 23.05, ORF 2