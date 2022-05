Catherine Colonna wird neue französische Außenministerin. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Paris – Die bisherige französische Botschafterin in London, Catherine Colonna, wird neue Außenministerin Frankreichs. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Innenminister Gérald Darmanin behalten ihre Ämter, wie der Elysée-Palast am Freitag in Paris mitteilte. Zur Kulturministerin wurde die im Libanon geborene bisherige Präsidentenberaterin Rima Abdul Malak ernannt. Colonna ist damit die zweite Frau an der Spitze des französischen Außenministeriums.

Der für Europa zuständige Staatssekretär Clément Beaune soll sein Ressort behalten, wird aber zum Minister befördert. Er war bisher auch für die deutsch-französischen Beziehungen zuständig. Neuer Erziehungsminister wird der Historiker Pap Ndiaye, der senegalesische Wurzeln hat und auf die Geschichte der Minderheiten spezialisiert ist.

Das Umweltministerin wird neu strukturiert: Die bisherige Ministerin für den öffentlichen Dienst, Amélie de Montchalin, ist künftig für Umweltpolitik zuständig. Agnès Pannier-Runacher, bislang Industrie-Ministerin, soll sich um die Energiewende kümmern. Die bereits am Dienstag ernannte Premierministerin Élisabeth Borne soll die großen Linien der Umweltpolitik bestimmen. (APA, 20.5.2022)