Auf Tiktok ist jetzt ein Filmchen erschienen, das wie ein übriggebliebenes Video Alexander Van der Bellens aus dem letzten Wahlkampf aussieht (mit Sonnenuntergängen im Gebirge und so). Dazu erklingt der Hit "Should I stay or should I go, darling you have to tell me so ...".

Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Foto: Heribert CORN

Das wird verschiedentlich als ultracoole Andeutung ausgelegt, dass Van der Bellen im Herbst wieder antreten möchte. Naive oder auch boshafte Gemüter könnten aber auch meinen, das sei eine Aufforderung gewesen, er solle sich endlich entscheiden.

Wie auch immer, die Krone hatte Informationen, dass Van der Bellen jetzt seine Wiederkandidatur verkünden würde (nicht zu früh, kann man dazu nur sagen). Jedenfalls löste die Meldung verlässlich einen Hyperventilierungsanfall von FPÖ-Chef Herbert Kickl aus: Van der Bellen sei ein "schläfriger Bundespräsident", und es brauche einen frischen und mobilen Bundespräsidenten, "der für alle Österreicher da ist und es auch nicht zulässt, dass die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen beschnitten werden." Übersetzung: der den Österreichern endlich die Konsumation von Pferdeentwurmungsmittel gestattet.

Anzunehmen ist allerdings, dass nicht nur ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos letztlich nichts gegen eine Wiederkandidatur haben, sondern auch eine Bevölkerungsmehrheit dahintersteht. In diesem Sinn wäre weniger Aufregung angebracht. (Hans Rauscher, 21.5.2022)