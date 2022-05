Ein Mann mit seiner Tochter bei der Stimmabgabe in Sydney. Foto: AP/Baker

Die Parlamentswahl in Australien ist fast abgeschlossen. In weiten Teilen des Landes hat am frühen Samstagabend (Ortszeit) die Stimmenauszählung begonnen. Lediglich in Westaustralien waren wegen der Zeitverschiebung die Wahllokale noch geöffnet. Umfragen deuten auf einen Sieg der sozialdemokratischen Labor-Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Anthony Albanese hin. Labor war in Down Under seit fast zehn Jahren nicht mehr an der Macht.

Auch viele Fachleute im australischen Fernsehen zeigten sich überzeugt, dass die von der konservativen Liberal Party angeführte Regierungskoalition die Abstimmung verlieren wird. Der amtierende Premierminister Scott Morrison ist seit 2018 im Amt. Bei der letzten Wahl 2019 hatte er allerdings bei Umfragen auch hinten gelegen und das Votum am Ende überraschend gewonnen. Das Ergebnis sollte voraussichtlich am späten Abend (Ortszeit) feststehen.

Beide Kandidaten reisten während des sechswöchigen Wahlkampfs kreuz und quer durch den fünften Kontinent, um Wählerstimmen zu gewinnen. Dabei machten sie einander schwere Vorwürfe. Wichtigstes Thema war die Wirtschaftslage. Speziell geht es um die Frage höherer Löhne, die Labor verspricht.

Viele Australierinnen und Australier betrachten auch die Klimakrise als enormes Problem – vor allem nach den jüngsten verheerenden Überschwemmungen an der Ostküste. Das Land leidet seit Jahren unter Dürren und zerstörerischen Buschbränden, unter Korallenbleichen und Baumsterben. Der konservative Premier Morrison ist ein Unterstützer der einflussreichen Kohleindustrie, und viele Mitglieder der Liberalen gelten als Leugner des Klimawandels.

Wahl mit Wurst

Eine Besonderheit bei australischen Wahlen sind die sogenannten Demokratie-Würstchen (Democracy Sausages). Traditionell steht vor vielen Wahllokalen ein Grill, an dem sich die Bürger mit einer Art Hot Dog stärken können. "Happy Democracy Sausage Day!", hieß es denn auch im australischen Frühstücksfernsehen. Mittlerweile gibt es zudem vegetarische Alternativen und Stände mit Kaffee und Kuchen. "Wo diese Tradition herkommt, weiß ich gar nicht. Das wurde immer schon gemacht, solange ich denken kann", sagte ein freiwilliger Helfer hinter einem Grill in Sydneys Kerry Street.

Auch Premier Morrison briet Würstel. Foto: AP/Tsikas

Mehr als 17 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, über alle 151 Sitze im Unterhaus und die Hälfte der 78 Sitze im Senat zu entscheiden. Es herrscht Wahlpflicht, beim Fernbleiben droht eine Strafe in Höhe von 20 australischen Dollar (13 Euro), bei Wiederholungstätern sind 50 Dollar (33 Euro) fällig.

Berichten zufolge hat etwa die Hälfte der Australier schon im Vorfeld entweder per Briefwahl oder per frühzeitiger Stimmabgabe gewählt. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konnte per Telefon seine Stimme abgeben. (APA, red, 21.5.2022)