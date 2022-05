US-Präsident Joe Biden traf Südkoreas Staatschef Yoon Suk Yeol in Seoul. Die beiden Länder sehen das Raketen- und Atomwaffenprogramm Nordkoreas als Bedrohung

US-Präsident Joe Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Südkoreas Präsidenten Yoon Suk Yeol am Campus des Elektronikunternehmens Samsung. Foto: EPA/KIM MIN-HEE

Wegen der Bedrohung durch Nordkorea wollen die USA und Südkorea "die Tragweite und den Umfang" ihrer gemeinsamen Militärmanöver ausbauen. US-Präsident Joe Biden und Südkoreas Staatschef Yoon Suk Yeol seien sich einig, dahin gehende Gespräche zu beginnen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Gleiches gelte auch für die militärische Aus- und Fortbildung, hieß es nach einem bilateralen Treffen der beiden Präsidenten in Seoul am Freitag und Samstag.

Die Ankündigung dürfte für Nordkoreas Diktator Kim Jong Un einem Affront gleichkommen. Er lehnt die Militärmanöver als kriegerische Provokation ab. Bidens Vorgänge Donald Trump hatte Zahl und Ausmaß der Militärübungen als Zugeständnis an Kim während der versuchten Annäherung der beiden Staaten reduziert. Die USA und Südkorea allerdinde sehen das Raketen- und Atomwaffenprogramm Pjöngjangs nun wieder als verstärkte als Bedrohung.

Umfangreiche Unterstützung

Biden habe Yoon versichert, dass die USA weiter entschlossen seien, bei Bedarf die "volle Bandbreite" ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas einzusetzen, einschließlich Atomwaffen, konventioneller Waffen und Raketenabwehrsystemen, hieß es. Hinter dieser Strategie der erweiterten Abschreckung steht die Absicht, potenzielle Gegner – in diesem Fall Nordkorea – von einem Angriff abzuhalten. In Südkorea sind gut 28.000 US-Soldaten stationiert.

Biden hält sich im Rahmen seiner ersten Asien-Reise als Präsident zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea auf. Biden sieht die Allianz mit Südkorea als "Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Stabilität und Wohlstand" in der Region.

Bidens Besuch wird überschattet von der angespannten Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea hat in diesem Jahr bereits mehrfach Raketen getestet, die einen Atomsprengkopf tragen können. Südkorea und die USA befürchten, Nordkorea könnte rund um den Besuch Bidens einen neuen Raketen- oder sogar Atomwaffentest vornehmen. (APA, red, 21.5.2022)