In den vergangenen 24 Stunden sind zehn Personen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben

54 an Corona erkrankte Personen werden auf Intensivstationen betreut. Foto: APA/HANS PUNZ

Derzeit befinden sich 647 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, das sind um zwei Personen weniger als am Vortag. Davon werden 54 auf Intensivstationen betreut. Am Samstag wurden zehn Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Fünf Todesfälle waren es am Freitag.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 93

Kärnten: 130

Niederösterreich: 580

Oberösterreich: 387

Salzburg: 127

Steiermark: 290

Tirol: 168

Vorarlberg: 102

Wien: 695

(APA, 21.5.2021)