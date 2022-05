Man sei ein "loses Bündnis anarchistischer Aktivistinnen und Aktivisten", erklärte die Sprecherin der Besetzerinnen und Besetzer, die auch das Bild zu Verfügung stellten. Foto: APA /OLIGARCHENENTEIGNEN@RISEUP.NET

St. Gilgen – Eine mögliche Oligarchen-Villa in Burgau am Attersee im Gemeindegebiet St. Gilgen ist am Samstagvormittag von Aktivistinnen und Aktivisten besetzt worden. Die Besetzerinnen und Besetzer haben die APA über ihre Aktion informiert, sie fordern eine Enteignung des russischen Besitzers Igor Schuwalow, der allerdings Medienberichten zufolge die Villa im März geräumt haben soll.

Eine Sprecherin erklärte, man sei ein "loses Bündnis anarchistischer Aktivistinnen und Aktivisten". Man fordere eine Enteignung des russischen Besitzers. "Wir haben uns nicht verschanzt sondern sind vorerst recht entspannt", sagte die junge Frau, die anonym als Sprecherin bleiben möchte.

Laut der Angaben der APA wird die Villa von 30 bis 40 Menschen okkupiert, Polizeiangaben zufolge sind zehn Besetzerinnen und Besetzer vor Ort.

Mehrere Streifenwagen seien bereits vor Ort, die oberösterreichische Polizei sei auch mit dem Boot unterwegs, sagte ein Sprecher der Salzburger Polizei auf STANDARD-Anfrage. Ein Einschreiten werde derzeit geprüft, dazu müssten aber erst die Eigentumsverhältnisse geklärt werden: "Nur wenn es der Besitzer verlangt, müssen Besetzer ein Haus räumen oder entfernt werden".

Bis das soweit ist, könnte es aber noch etwas dauern. Die betroffene Villa, das sogenannte Waldschlössl, gehört Schuwalow offenbar nicht direkt, sondern befindet sich im Besitz eines Liechtensteiner Fonds, der in der Vergangenheit von Schuwalows Sohn verwaltet wurde. Schuwalow und seine Frau Olga sollen regelmäßig im Privatjet zwischen Moskau und Salzburg gependelt sein.

Forderung nach Leerstandsnutzung und Seezugang

Die Besetzung werde "nicht komplett widerstandslos" aufgegeben. In welcher Form man sich den polizeilichen Anweisungen widersetze, würde jeder Einzelne aus dem Bündnis für sich entscheiden. Aus den Fenstern der Villa hängen Transparente mit Aufschriften wie "Solidarity with all refugees and deserters" und "Freier Seezugang".

In einer Presseaussendung üben sie Kritik an dem Krieg in der Ukraine und fordern die Nutzung privatisierten Leerstandes, für Geflüchtete, Deserteure und Wohnungslose. Auch dass viele Seezugänge in privater Hand sind, ist der Gruppe ein Dorn im Auge. Man forderte einen "Stopp der Privatisierung des Attersees".

Der russische Ex-Politiker war unter Wladimir Putin Vizepremier, nun ist er Chef des mittlerweile sanktionierten Finanzentwicklers Veb.rf. Auch Schuwalow selbst befindet sich auf der Sanktionsliste der EU gegen russische Oligarchen, die nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs beschlossen wurde. Die Strafmaßnahmen sollen vor allem ermöglichen, deren in der EU vorhandenen Vermögenswerte einzufrieren. (APA, rach, 21.5.2022)