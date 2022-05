Ganz vorne. Foto: AP / Fernandez

WM-Leader Charles Leclerc startet am Sonntag von ganz vorne in den Großen Preis von Spanien. Der Ferrari-Pilot war in einem spannenden Qualifying am Samstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Schnellste und hatte am Ende 0,323 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer bekam am Ende der Session ein technisches Problem. Platz drei ging an Lokalmatador Carlos Sainz im zweiten Ferrari, Vierter wurde George Russell im Mercedes.

Leclerc schaffte die 13. Pole Position seiner Karriere und die vierte in diesem Jahr mit nur einem verbleibenden Versuch, da er sich bei seiner ersten Ausfahrt im letzten Quali-Abschnitt einen Dreher geleistet hatte. Vor dem sechsten Saisonlauf hat der Monegasse in der Gesamtwertung 19 Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Verstappen. (APA, 21.5.2022)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló vom Samstag:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:18,750 Min.

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,323 Sek.

3. Carlos Sainz jr. (ESP) Ferrari +0,416

4. George Russell (GBR) Mercedes +0,643

5. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,670

6. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,762

7. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +0,858

8. Kevin Magnussen (Haas) +0,932

9. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +1,547

10. Mick Schumacher (GER) Haas +1,618

11. (in Q2 ausgeschieden) Lando Norris (GBR) McLaren 1:20,471

12. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:20,638

13. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:20,639

14. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:20,861

15. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:21,094

16. (in Q1 ausgeschieden) Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:20,954

17. Fernando Alonso (ESP) Alpine 1:21,043

18. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:21,418

19. Alexander Albon (THA) Williams 1:21,645

20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:21,915

Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1 und Sky)