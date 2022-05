Freiburg ging in Führung und war ab der 57. Minute in Überzahl. Am Ende bejubelt Leipzig den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Laimer und Lienhart waren im Einsatz

In dieser Galerie: 3 Bilder Nkunku traf zum Ausgleich. Foto: IMAGO/Sven Sonntag/Picture Point LE Freiburg bejubelte den Führungstreffer. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur Elferkrimi. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

RB Leipzig ist zum ersten Mal deutscher Fußball-Pokalsieger. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann am Samstag in Berlin das Finale gegen den SC Freiburg mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Im Elferschießen trafen alle Schützen der Leipziger, für Freiburg scheiterten Christian Günter und Ermedin Demirovic. Konrad Laimer war bei den Siegern bis zur 99. Minute im Einsatz, Philipp Lienhart spielte bei Freiburg durch.

Momentum lange auf Freiburg-Seite

Die Leipziger hatten zwar in der 14. Minute die erste gute Möglichkeit in der Partie, als Versuche von Emil Forsberg und Christopher Nkunku abgeblockt wurden. Der Führungstreffer glückte aber auf der anderen Gegenseite Maximilian Eggestein (19.) aus der Distanz, obwohl ein unabsichtliches Handspiel von Roland Sallai direkt vorausgegangen war. Vom Video-Assistent gab es jedoch keinen Einwand, da nicht Sallai selbst der Torschütze war.

Die von Lienhart dirigierte Freiburger Abwehr bot anschließend eine starke Leistung und machte es den RB-Angreifern trotz Feldüberlegenheit schwer, sich in Szene zu setzen. Als Marcel Halstenberg in der 57. Minute als letzter Mann den Freiburger Lucas Höler zu Boden riss, war die Rote Karte für den Verteidiger unvermeidbar. Leipzig bemühte sich aber weiter.

Hin und Her

Nach Laimer-Vorlage und Kopfball-Verlängerung von Willi Orban drückte Nkunku (76.) den Ball mit einem langen Schritt zum 1:1 über die Linie. In der hektischen Schlussphase der 90 Minuten hatten die Sachsen die besseren Chancen. In der Verlängerung war dann Freiburg aktiver, aber ohne Abschlussglück. In der 104. Minute rettete Leipzig die Stange, zehn Minuten später die Latte vor dem Gegentreffer. Kurz vor dem Ende gab es noch Aufregung um ein angebliches Elfer-Foul an Leipzigs Dani Olmo, das aber nicht gegeben wurde.

Medizinischer Notfall

Überschattet wurde der Endspielsieg der Leipziger von einem medizinischen Notfall nach dem Spiel. Eine Person im Stadion wurde von Sanitätern auf einer Trage versorgt, mehrere Personen sorgten dabei mit Decken für einen Sichtschutz.

Aus Respekt wolle man mit der offiziellen Siegerehrung und Pokalübergabe abwarten, bis die Situation geklärt ist, sagte der Stadionsprecher. Fans und Spieler stellten die Feierlichkeiten daraufhin ein. Um ca. 23: 15 Uhr meldete die ARD, dass der Patient in stabilem Zustand sei. (APA, sid, red, 21.5.2022)

Technische Daten

SC Freiburg – RB Leipzig 1:1 (1:1, 1:0) n.V., 2:4 i.E.



Tore: 1:0 Maximilian Eggestein (19.), 1:1 Nkunku (76.)



Elfmeterschießen:

0:1 Nkunku

1:1 Petersen

1:2 Orban

Günter schießt über das Tor

1:3 Dani Olmo

2:3 Keven Schlotterbeck

2:4 Benjamin Henrichs

Demirovic schießt an die Latte.

Zuschauer: 74.322 (ausverkauft) – Gelb-Rote Karte: Kampl (Leipzig/Bankspieler) wegen Reklamierens (118.) – Rote Karte: Halstenberg (Leipzig) nach einer Notbremse (57.)