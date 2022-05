Hockey-Time! Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dilip Vishw

Die Colorado Avalanche sind im NHL-Play-off wieder in Führung gegangen. Bei den St. Louis Blues gewann Colorado am Samstag mit 5:2 und liegt nun in der "best of seven"-Serie mit 2:1 in Front. Die Blues gingen in Führung und verkürzten noch einmal auf 2:3, im letzten Drittel machten die Gäste aber alles klar. Der Finne Artturi Lehkonen war mit zwei Treffern Topscorer. (APA, 22.5.2022)

Play-off-Ergebnis der NHL vom Samstag (Viertelfinale, "best of seven"):

Western Conference: St. Louis Blues – Colorado Avalanche 2:5 (Stand in der Serie 1:2)