Schwedischer Hersteller Candela verspricht "iPhone"-Moment bei Präsentation in Venedig

Die verwendete Technologie soll 75 Prozent Energie sparen. Foto: Candela

Mit einem Motorboot auf dem Wasser herumzudüsen, kann Spaß machen. Im Normalfall ist die Angelegenheit aber laut, verbraucht viel Sprit und erzeugt zudem große Wellen, was gerade in Seen immer wieder für Probleme sorgt. Der große Energiebedarf ist bei Sportbooten zudem eine der größten Hürden, um komplett auf Akku und Elektroantrieb umzusteigen.

55 km/h Höchstgeschwindigkeit

Das will der elektrische Bootsbauer Candela mit seinem neuen Tragflächenmotorboot C-8 nun ändern. Das vollelektrische Boot verspricht eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Knoten (55 km/h), soll gleichzeitig im Normalbetrieb aber nur 20 kW an Energie verbrauchen. Bei einer mittleren Geschwindigkeit von 20 Knoten soll man mit einer Akkuladung somit fast 100 Kilometer weit kommen. Die Energieeinsparung zu Sportbooten vergleichbarer Größe gibt der Hersteller mit 75 Prozent an.

Candela Speed Boat

Möglich macht das die Tragflächenkonstruktion und die verbaute Elektronik. Wie schon beim kleineren Vorgängermodell C-7, das unter anderem am Wörthersee vorgeführt wurde, wird das Boot ab einer Geschwindigkeit von 16 Knoten vorne und hinten aus dem Wasser gehoben. Die Bootshülle fliegt damit über der Oberfläche, ohne diese zu berühren. Das dauernde Abheben und Aufschlagen des Bugs fällt dabei ebenso weg wie die Erzeugung großer Wellen im Nachgang.

Sensoren und Software

15 Sensoren sorgen zusammen mit der komplexen Software – etwa 100.000 Zeilen von Programmiercode waren dafür notwendig – dass die Tragflächen sich ständig neu kalibrieren und so für die notwendige Stabilität sorgen. Etwa 100 Mal pro Sekunde passt sich die Unterkonstruktion an die von Wind und Wellen beeinflusste Wasseroberfläche an. Falls extremer Wellengang die Nutzung der Tragflächen verhindert, kann das Boot auch konventionell eingesetzt werden.

Candela Speed Boat

Offiziell angekündigt wurde das in 18 monatiger Entwicklungsarbeit entworfene Motorboot mit einer Länge von 8,5 und einer Breite von 2,5 Metern zwar schon im Vorjahr. Bis auf ein paar Testfahrten in der Stockholmer Region wurde es der Öffentlichkeit aber noch nie präsentiert. Das ändert sich kommenden Freitag. Da soll das Serienmodell des C-8, das acht Personen Platz bietet, in Venedig auf der Messe "Salone di Nautico" in Aktion gezeigt werden.

Hersteller verspricht "iPhone"-Moment

Der schwedische Hersteller hofft dabei auf einen "iPhone"-Moment für den Bootsmarkt. Wie das iPhone damals die Ära moderner Smartphones einläutete, hoffe man darauf, dass das C-8 die Vorstellung, wie Motorsportboote aussehen und operieren sollen, radikal verändern werden. "Leise, umweltfreundlich, stabil und günstig im Betrieb" lauten die Versprechen von Candela. Für die Anfangsinvestition muss man aber schon tief in die Tasche greifen. Der Listenpreis beginnt bei 290.000 Euro. (step, 22.05.2022)