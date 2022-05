Foto: AP

Wien – Auch in Österreich gibt es offenbar den ersten Verdachtsfall auf Affenpocken. Wie ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker (SPÖ) am Sonntag dem STANDARD bestätigte, liegt ein Mann mit den "typischen Symptomen" in der Klinik Favoriten, die auf Infektionskrankheiten spezialisiert ist.

Er habe leichtes Fieber und die für die Krankheit charakteristischen Pusteln im Gesicht, heißt es weiter. Bestätigt ist die Krankheit noch nicht: Ob es sich wirklich um Affenpocken handelt, soll bis Sonntagabend oder spätestens Montagfrüh feststehen.

Labor macht Abklärung

Der Mann wurde in der Nacht auf Sonntag in die Klinik Favoriten eingeliefert. Bereits im Rettungsauto sei der Verdacht auf Affenpocken aufgekommen, daher sei er auf die Infektiologie gekommen. Wegen der aufgetretenen Symptome könnten allerdings auch noch andere Krankheiten in Frage kommen, daher sei der Verdachtsfall aktuell im Labor in Abklärung.

Laut dem Sprecher Hackers wurde auch das Contact Tracing bereits gestartet: Kontaktiert werden aber nur die engsten Kontakte. Die Übertragbarkeit sei schwieriger als bei anderen Pocken oder bei Covid-19: "Es muss einen unmittelbaren Kontakt geben." Bei Verdacht auf Affenpocken soll 1450 kontaktiert werden, sagt der Sprecher. Dort erhalte man auch Auskünfte über die typischen Symptome.

Ministerium: "Kein Grund zur Sorge"

Im Gesundheitsministerium will man indes kalmieren: Es gebe "nach wie vor keinen Grund zur Sorge", heißt es auf STANDARD-Nachfrage aus dem Ministerium. Man sei dahingehend gut vorbereitet, als Österreich beim Contact Tracing "gut aufgestellt" sei. Weitere Informationen werde es allerdings erst Anfang nächster Woche geben. Denn: Die Falldefinition werde derzeit noch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) erarbeitet. "In den nächsten Tagen werden wir die Falldokumentation veröffentlichen und den Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen", sagt der Sprecher. (krud, etom, 22.5.2022)