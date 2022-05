Schon vor zwei Monaten kam es zu einem Waldbrand in Niederösterreich bei Modsiedl (Gemeinde Raabs an der Thaya).

Foto: APA/AFK RAABS

Waidmannsfeld – Ein Waldbrand in Neusiedl in der Gemeinde Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Sonntag fünf Feuerwehren gefordert. Das Feuer war im steilen Gelände ausgebrochen, weshalb sich der Einsatz laut Bezirksfeuerwehrkommando schwierig gestaltete.

Die Löscharbeiten dauerten fast drei Stunden. Es war bereits der zweite Waldbrand in Neusiedl innerhalb eines Monats. Schon Anfang Mai war im unwegsamen Gelände ein Feuer ausgebrochen.

Brandursache noch nicht geklärt

Das am Sonntag betroffene Gebiet war laut Feuerwehr rund 100 Quadratmeter groß. Eine Löschleitung musste aufgebaut werden. Nach einem anstrengenden Aufstieg zur Brandstelle konnte das Feuer aber rasch unter Kontrolle gebracht werden, so die Feuerwehr. Die Brandursache war zunächst unklar. (APA, 22.5.2022)