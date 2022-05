Eine männliche und zunächst nicht identifizierte Leiche in der Spree sowie eine vermeintliche Zeugin eines Mordes, die bei Nina Rubin (Meret Becker) um Schutz bittet, stehen am Anfang des jüngsten "Tatort" aus Berlin, "Das Mädchen das allein nach Haus' geht" (Sonntag, ORF 2 und ARD, 20.15 Uhr). Julie Bolschakow (Bella Dayne) kannte den Toten, er hatte ihr offenbart, dass ihr Mann Yasha (Oleg Tikhomirov) ein führendes Mitglied der Russenmafia in Berlin ist. Rubin beschließt, der jungen Frau zu helfen und weiht die Kriminaldirektorin ein.