Bill Gates investiert lieber in Unternehmen als in Krypto. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates hat sich in einer Fragerunde einmal mehr kritisch gegenüber Kryptowährungen geäußert. Im Rahmen einer Forumsdiskussion auf Reddit verneinte er, dass er Bitcoin oder andere digitale Münzen besitze. "Ich investiere lieber in etwas, das einen wertvollen Output nach sich zieht", teilte Gates mit.

"Trägt nichts zur Gesellschaft bei"

Der Wert von Unternehmen fuße auf deren großartigen Produkten. Der Wert von Krypto hingegen sei nur dadurch bestimmt, was eine andere Person dafür ausgeben möchte. "Anders als andere Investitionen trägt das nichts zur Gesellschaft bei", lautet das unmissverständliche Urteil des Microsoft-Gründers.

Bloomberg Technology

Es ist nicht das erste Mal, dass Gates sich negativ über Kryptowährungen äußert. In einem Interview mit Bloomberg warnte er im Vorjahr Kleinanlegerinnen, sich zu verspekulieren und dabei viel Geld zu verlieren. "Wer weniger Geld als Elon hat, sollte vorsichtig sein. Um ihn mache ich mir keine Sorgen", kommentierte er den von Musk damals angestoßenen Bitcoin-Großkauf durch Tesla.

Auch damals schon kritisierte er den wertlosen Output von Bitcoin und wies auf den hohen Energieverbrauch der Kryptowährung hin. Wie andere Kritiker vor ihm sieht er in Bitcoin zudem Potenzial für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Zukunft des Geldes erwarte er in anderen digitalen Währungen, die mittels strenger Regulierung eine Sicherheit für Besitzer bieten.

Achte Verlust-Woche für Bitcoin in Folge

Am Sonntagnachmittag deutete vorerst alles darauf hin, dass Bitcoin einen neuen Negativrekord aufstellen wird. Mit einem Preis von knapp unter 30.000 Dollar könnte die größte Kryptowährung der Welt erstmals acht Wochen in Folge im Minus schließen. Das kam in der zwölfjährigen Geschichte noch nie vor. Damit folgt Bitcoin einmal mehr den Aktienmärkten, die bereits am Freitag ihre offizielle Handelswoche einmal mehr mit Verlust beendeten. (red, 22.05.2022)