Der Mann wurde in Teheran getötet. Foto: EPA / Abedin Taherkenareh

Dubai – Ein Mitglied einer Spezialeinheit, die im Auftrag des Iran für den Schutz von Schiiten und deren Schreinen in Syrien oder dem Irak kämpft, ist am Sonntag durch einen seltenen Anschlag in Teheran getötet worden. Das berichtete die halboffizielle Nachrichtenagentur Tasnim.

Zwei personen auf einem Motorrad sollen demnach das Feuer auf "einen der Verteidiger des Schreins" eröffnet, berichtete Tasnim unter Berufung auf eine informierte Quelle. Der Mann soll außerdem Mitglieder der Revolutionsgarden gewesen sein.

Der Begriff "Verteidiger des heiligen Schreins" meint Berater oder Militärs, die laut dem Iran für das Land schiitische Stätten in den verbündeten Ländern Irak und Syrien vor Gruppen wie dem IS schützen.

Angebliches Mossad-Netzwerk ausgehoben

Unterdessen meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Sonntag, mutmaßliche Mitglieder eines Netzwerks des israelischen Geheimdienstes Mossad verhaftet zu haben. Nach Angaben der IRGC-Website wurden "Verbrecher", die für den Mossad im Iran tätig sein sollen, verhaftet. Ihnen werden unter anderem Entführungen und Diebstahl vorgeworfen.

Israel gilt seit der islamischen Revolution 1979 als Irans Erzfeind. Immer wieder gibt es Berichte über Festnahmen, Verhaftungen und auch Hinrichtungen mutmaßlicher Agenten, denen Kooperation mit dem Mossad oder dem US-Auslandsgeheimdienst CIA vorgeworfen wird. Die iranischen Angaben lassen sich in der Regel nicht unabhängig überprüfen. (Reuters, red, 22.5.2022)