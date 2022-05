Normalität

Natürlich ist Red Bull Salzburg wieder Meister geworden, zum neunten Mal infolge. Das stand vor Saisonstart fest. Hinzu kamen der Cupsieg und das Achtelfinale in der Champions League, also Respekt. Die Dominanz in der Liga war deutlicher als befürchtet. Diesmal wird der Aderlass ziemlich groß sein. Schützenkönig Karim Adeyemi wurde um rund 35 Millionen Euro an Dortmund verkauft, Jerome Onguene ist auch schon fix weg. Maximilian Wöber wird mit Wolfsburg in Verbindung gebracht, Brenden Aaronson, Rasmus Kristensen und Mo Camara haben sich in die Auslage gespielt. Österreich kann nur in Ausnahmefällen die Endstation von Fußballkarrieren sein. Trainer Matthias Jaissle bleibt.

Sportchef Christoph Freund garantiert "allen Fans von Salzburg, dass wir nächstes Jahr eine richtig starke Mannschaft haben". Das ist anzunehmen, der Mann hält Wort, für die Konkurrenten bleiben die Ränge zwei bis zwölf. Vorschlag an die Bundesliga: Nach dem Grunddurchgang lediglich Salzburgs Punkte halbieren. Dieser Antrag wird keine Mehrheit erhalten. Christian Ilzer, der Trainer von Vizemeister Sturm Graz, sagt trotzdem: "Wie wollen den Abstand zumindest verringern."