Lettland drehte die Partie nach 1:3-Rückstand. Briten kämpfen am Montag gegen Österreich um Klassenerhalt. Deutschland schlug Kasachstan 5:4

Robert Mamcics (rechts) im Zweikampf gegen Luke Ferrara. Foto: AP/Jussi Nukari/Lehtikuva

Tampere/Helsinki – Großbritannien geht bei der Eishockey-WM ohne Erfolgserlebnis in die Entscheidungspartie um den Klassenerhalt gegen Österreich. Die Briten unterlagen am Sonntag Lettland mit 3:4 und halten vor dem Spiel am Montag (15.20 Uhr) weiter bei einem Punkt. Lettland lag zweimal mit zwei Toren zurück und gewann noch dank drei Powerplay-Treffern.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Tor beendete Brett Perlini in der 6. Minute die Torflaute der Briten. Cade Neilson erhöhte auf 2:0 (13.), nach dem Anschlusstreffer von Oskars Batna (25.) stellte Lewis Hook (27.) rasch den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Für Elvis Merzlikins war damit der Arbeitstag zu Ende, der NHL-Torhüter der Columbus Blue Jackets musste für Arturs Silovs Platz machen, der ohne Gegentor blieb.

Mit drei Powerplay-Treffern durch Janis Jaks (35.), Rihards Bukarts (52.) und Black Wings Linz-Stürmer Andris Dzerins (54.) drehte Lettland danach die Partie.

Deutschland siegt erneut

In Helsinki feierte Deutschland mit einem 5:4 über Kasachstan den fünften Sieg und hat damit die Chance auf die beste Vorrunde der Verbandsgeschichte. Die DEB-Auswahl, die bereits davor als Viertelfinalist festgestanden war, muss im Kampf um die Medaillen auf NHL-Stürmer Tim Stützle verzichten. Der 20-Jährige ist wegen einer im Spiel gegen Frankreich erlittenen Knieverletzung nicht mehr einsatzfähig. (APA, 22.5.2022)

Gruppe B

Großbritannien – Lettland 3:4 (2:0,1:2,0:2)

Schweden – Norwegen 19.20

Montag

USA – Tschechien 15.20

Österreich – Großbritannien 19.20

Gruppe A

Kasachstan – Deutschland 4:5 (2:3,1:1,1:1)

Schweiz – Frankreich 19.20

Montag

Kanada – Dänemark 19.20

Kasachstan – Italien 15.20