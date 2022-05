Villarreal bejubelte im Camp Nou den Sieg und Europacup-Einzug. Foto: AFP/Josep LAGO

Barcelona/Sevilla – Der FC Villarreal hat den letzten Europacup-Startplatz in der spanischen Fußball-Liga mit einem 2:0-Sieg beim FC Barcelona behauptet. Das "Gelbe U-Boot" setzte sich im Fernduell mit Athletic Bilbao um Platz sieben durch und spielt in der kommenden Saison in der Qualifikation zur Conference League. Den Gang in Liga zwei musste indes nach Deportivo Alaves und Levante auch Granada nach einem torlosen Remis gegen Espanyol Barcelona antreten.

Alfonso Pedraza bescherte Villarreal mit dem zweiten Schuss aufs Tor eine schmeichelhafte Führung (41.), die Moi Gomez dann noch ausbaute (55.). Barcelona beendete die Saison nach der fünften Heimniederlage mit 13 Punkten Rückstand auf Meister Real Madrid auf Platz zwei. Weitere zwei Punkte dahinter auf Platz drei landete Atletico Madrid, das zum Abschluss 2:1 bei Real Sociedad (6.) gewann. Das vierte und letzte Champions-League-Ticket nimmt der FC Sevilla in Anspruch, der Bilbao 1:0 in die Schranken wies. (APA, 23.5.2022)

La Liga – 38. Runde

Freitag

Real Madrid – Betis Sevilla 0:0 (0:0)

Real Madrid: ohne Alaba

Rayo Vallecano – Levante 2:4 (1:3)

Samstag

Valencia – Celta de Vigo 2:0 (1:0)

Sonntag

Elche – Getafe 2:1 (1:1)

Alaves – FC Cadiz 0:1 (0:0)

Granada – Espanyol Barcelona 0:0

CA Osasuna – Real Mallorca 0:2 (0:0)

FC Barcelona – Villarreal 0:2 (0:1)

Real Sociedad – Atletico Madrid 1:2 (0:0)

FC Sevilla – Athletic Bilbao 1:0 (0:0)