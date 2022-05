Das Mädchen öffnete selbständig das Fenster und lehnte sich am Insektenschutzgitter an. Dieses hielt den Druck nicht stand

Die Eltern leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Foto: APA / PETER KOLB

Neuhofen/Krems – Ein vierjähriges Mädchen ist am Sonntagabend aus dem Fenster eines Hauses in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) gestürzt. Die Eltern hielten sich in anderen Räumen auf, als das Mädchen auf das Fensterbrett kletterte. Die Eltern und Nachbarn leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung, berichtete die Polizei. Mit dem Notarzthubschrauber wurde das Kind mit schweren Verletzungen ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Der Unfall passierte gegen 20.00 Uhr. Das Mädchen war alleine in seinem Kinderzimmer im ersten Stock des Einfamilienhauses. Laut den Angaben der Polizei kletterte die Vierjährige auf das Fensterbrett, öffnete selbstständig das Fenster und lehnte sich am außerhalb angebrachten Insektenschutzgitter an. Dieses hielt dem Druck nicht stand, das Mädchen stürzte rund vier Meter in die Tiefe auf die darunter befindliche Zufahrt und wurde schwer verletzt. (APA, 23.5.2022)