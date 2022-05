Am 12. Mai, mehr als zweieinhalb Jahre seit Beginn der Corona-Pandemie, meldete Nordkorea erste Fälle. Foto: via REUTERS / KCNA Korea

Pjöngjang – Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldet den zweiten Tag infolge unter 200.000 Fieberfälle binnen 24 Stunden. 167.650 weitere Menschen zeigten Fiebersymptome, eine Person sei gestorben. Die Zahl der verzeichneten Todesfälle erhöht sich demnach auf 68. Mehr als 2,81 Millionen Infektionen wurden offiziell bestätigt. KCNA berichtet nicht, wie viele der Betroffenen auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet sind.

Seit den ersten bestätigten Corona-Fällen in Nordkorea am 12. Mai wächst die Sorge über den Mangel an Impfstoffen, die unzureichende medizinische Versorgung und eine mögliche Nahrungsmittelkrise. Die Regierung des 25 Millionen-Einwohner-Landes hat bisher nicht auf Hilfsangebote Südkoreas und der USA reagiert. Erst nach zweieinhalb Jahren Pandemie meldete Pjöngjang erste Fälle. Derzeit scheint eine Omikron-Welle das bisher angeblich Corona-freie Nordkorea zu überschwemmen. (APA, red, 23.5.2022)