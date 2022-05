Es ist eine Betätigung, die von vielen verhasst, aber dennoch notwendig ist: Putzen. Wie sieht das bei Ihnen in der Wohnung oder im Haus aus? Berichten Sie im Forum!

Vor allem das Frühjahr wird von vielen als Anlass genommen, sich ausführlich mit der Reinigung des eigenen Zuhauses zu beschäftigen. Beim sogenannten Frühjahrsputz geht es ans Eingemachte – was über Monate hinweg gern verschoben oder ignoriert wurde, wird endlich angegangen: Fenster putzen, Kleiderschränke ausmisten und auswischen, Vorhänge waschen oder Geräte wie Waschmaschine oder Geschirrspüler reinigen zählen beispielsweise dazu.

Wie oft putzen Sie? Foto: Moyo Studio Getty Images/iStockphoto

Doch neben großangelegten Putzaktionen, die meist nur selten stattfinden, fallen andere Arbeiten viel häufiger an. Ob Staubsaugen, Küche-, Bad-, WC-Putzen oder Bodenwischen – je nachdem, wie sauber man es gern hat, wird wöchentlich oder in regelmäßigen Abständen geputzt. Andere wiederum haben wenig dafür übrig oder schlicht keine Zeit – wer es sich leisten kann, engagiert daher Reinigungshilfen. Für manche hat ein sauberes Zuhause generell wenig Stellenwert, und geputzt wird höchstens, wenn jemand zu Besuch kommt. Jedenfalls gibt es bei vielen bestimmte Tätigkeiten, die sie besonders nerven, oft fällt das aufwendige Fensterputzen darunter:

Wie ist das bei Ihnen?

Wie regelmäßig wird Ihr Zuhause geputzt? Wer übernimmt die Arbeit in Ihrem Haushalt? Was putzen Sie am wenigsten gern? Und welche Utensilien verwenden Sie beim Putzen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 24.5.2022)