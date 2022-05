In seinem neuen Buch über die Scham entwirft der streitbare österreichische Philosoph Robert Pfaller ein Sittenbild unserer Zeit – und rechnet mit der Cancel Culture ab

StandART Robert Pfaller: "Cancel Culture ist Sabotage an der Emanzipation"

Er ist einer der streitbarsten Philosophen des Landes: Jetzt hat Robert Pfaller einen langen Essay über die Scham vorgelegt, der zugleich eine philosophische Analyse als auch ein Sittenbild unserer Zeit ist.

Wie bereits in der Vergangenheit zieht Pfaller in "Zwei Enthüllungen über die Scham" gegen die Identitätspolitik ins Feld, der er Unsolidarität und Profilierung unterstellt. Das im Fischer Verlag erschienene Buch lässt sich als Abrechnung mit der Cancel-Culture verstehen, auch wenn diese nur am Rande erwähnt wird.

Standard-Kulturchef Stephan Hilpold traf den Professor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Kunstuni Linz in einer der Exposituren der Wiener Angewandten im Prater.