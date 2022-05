Millie Bobby Brown als Eleven in "Stranger Things". Foto: Netflix

Am Freitag ist es so weit: Nach drei Jahren setzt Netflix die Mystery-Serie "Stranger Things" fort. Die vierte Staffel wird dabei in zwei Tranchen veröffentlicht. Ab 27. Mai sind sieben Folgen verfügbar, zwei weitere – überlange – Episoden ab 1. Juli. Folge acht soll fast eineinhalb Stunden lang sein, das finale dann sogar rund zweieinhalb Stunden.

Bereits jetzt hat Netflix die ersten acht Minuten der Auftakt-Folge der viertel Staffel frei zugänglich auf Youtube veröffentlicht. Nach zunächst idyllischen Vorstadtbildern zeitigen telepathische Fähigkeiten rasch blutige Resultate.

Die ersten acht Minuten der ersten Folge der vierten "Stranger Things"-Staffel. Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Ein Trailer für die vierte Staffel wurde schon April veröffentlicht. Neu an Bord sind unter anderem der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha ("Game of Thrones") und der als Freddy Krueger bekannte Horrorstar Robert Englund. Wegen Corona waren die Dreharbeiten für die viertel Staffel unterbrochen worden. (red, 23.5.2022)