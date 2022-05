Andi Herzog ist frei für neue Aufgaben. Foto: APA/HANS PUNZ

Maria Enzersdorf – Die Admira setzt nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wie zu erwarten war auf einen neuen Trainer. Die Amtszeit von Andreas Herzog bei den Südstädtern geht nach nur einer Saison schon wieder zu Ende. "Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen und umfassenden Analyse, die über das Wochenende stattgefunden hat", verlautete der Club am Montag. Die Admiraner waren am Freitag erst in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Rote Laterne in der letzten Runde

Ein 1:3 beim LASK in Pasching gab am Ende den Ausschlag, da das vorherige Schlusslicht Altach zu Hause gegen die WSG Tirol knapp mit 2:1 gewann. Den einen Zähler vor dem Schlusslicht liegenden Hartberg und Ried reichte ein 1:1 im direkten Duell für den Klassenerhalt. Für die Admira ist besonders bitter, dass sie 31 Runden lang nie im Besitz der "Roten Laterne" gewesen war.

Herzog war im vergangenen Sommer angetreten und wollte den Club einerseits in der Liga halten, anderseits auch mittelfristig so weit bringen, um in der Meistergruppe mitspielen zu können. In der Hinrunde des Grunddurchganges lag man da auch noch realistisch im Rennen um einen Platz in den Top Sechs, spätestens vor der Ligateilung war dank dem vorletzten Platz allerdings klar, dass ein beinharter Abstiegskampf wartet. In der Qualigruppe führten die Admiraner fünf Runden vor Schluss dann noch die Tabelle an, ehe der Motor völlig ins Stottern geriet.

Nachfolger gesucht

"Wir sind in unserem Austausch der letzten Tage zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition die beste Lösung für den Verein darstellt", sagte Sportdirektor Marcel Ketelaer. Die Nachfolgefrage soll "so zeitnah als möglich" geklärt werden. Kein Thema ist der bisherige Co-Trainer Michael Baur, der den Verein genauso wie Athletikcoach und Physiotherapeut Marco van der Steen ebenfalls verlässt.

Herzog, dessen beide Söhne im Nachwuchs der Admira kicken, hatte gehofft nach Stationen beim ÖFB als Interims-Teamchef, Co-Trainer und U21-Coach sowie in den USA (Co-Trainer A-Team bzw. U23-Coach) und zuletzt Israel (bis 2020) endlich im Clubfußball richtig durchstarten zu können. Das blieb ihm vorerst verwehrt. Wie es mit dem 53-jährigen Wiener weitergeht, ist völlig offen. (APA; 23.5.2022)